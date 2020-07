Het coronavirus heeft de fietsenverkoop in ons land een enorme boost gegeven. Denkt u eraan een tweewieler te kopen? In welk budget u daarvoor moet voorzien, is afhankelijk van verschillende factoren.

De eerste vraag die u zich dient te stellen is: welk type fiets wilt u? Het aanbod is erg groot en divers, en de prijzen zijn sterk afhankelijk van het model. Een klassieke stadsfiets bevat spatborden en een bagagedrager. Hij is comfortabel maar vrij zwaar, en u kunt hem makkelijk onderhouden. Ideaal dus voor zomerse uitstapjes, maar evengoed om boodschappen te doen en voor woon-werkverkeer in de buurt. Een stadsfiets is bovendien relatief goedkoop (vanaf pakweg 400 euro), al kan de prijs flink oplopen in functie van de kwaliteit.

Ietwat gesofisticeerder is een hybride model, dat een stads- en een racefiets combineert. Dat type wordt gekenmerkt door een lichter aluminiumframe. Voorzie daarvoor in een budget van minimaal 500 tot 600 euro. De trekkinghybride beschikt over spatborden en een bagagedrager, maar de derailleurversnelling (zie verder) maakt de fiets geschikt voor trekkingtochten. De crosshybride lijkt op een mountainbike met dunne banden. De fitnesshybride leunt vanwege zijn banden, frame en derailleurversnelling het dichtst aan bij de racefiets, maar is comfortabeler.Een mountainbike is geschikt voor elke ondergrond: verharde weg, modder, bos-, berg- en zandpaden. De dikke banden zorgen voor een goede grip in alle omstandigheden. Er bestaan allerlei subtypes: cross country, all mountain, enduro of freeride, downhill, enzovoort. De vering is een must om de schokken op een onverharde weg op te vangen, maar ook op dat gebied zijn er meerdere opties (bijvoorbeeld alleen in de voorvork of ook achteraan). Voor een mountainbike moet u minstens 800 euro neertellen.Houdt u van snelheid, dan is een racefiets wellicht iets voor u. Het gebogen stuur en de dunne bandjes zijn typerend voor dat type. Bij een aeroracefiets ligt de nadruk eerder op snelheid dan op comfort. Een lightweight-model is ontworpen voor heuvelachtige gebieden en beklimmingen. Bent u van plan vooral lange afstanden af te leggen, dan moet u zeker een comfortracefiets overwegen, vanwege de rechtere zithouding. De prijzen starten vanaf 1000 euro en zijn sterk afhankelijk van het frame (zie verder).Ook de elektrische fiets wint aan populariteit. Die beschikt over een motor die geactiveerd wordt door te trappen. Daarmee trapt u bijna even hard als tijdens een rustige rit op een stadsfiets, maar u rijdt wel opmerkelijk sneller. Er zijn twee categorieën: elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur, en die met ondersteuning tot 45 kilometer per uur. Daarnaast zijn er nog een aantal andere verschillen op wettelijk en fiscaal gebied. U betaalt minimaal 1200 euro, maar de prijs kan oplopen tot duizenden euro's.De versnellingen vormen een belangrijk onderdeel van de fiets. Er bestaan twee soorten: de naafversnelling en de derailleurversnelling. De naafversnelling is ingebouwd in het achterwiel en is prima voor vrij vlakke terreinen en beperkte afstanden. U treft die meestal aan op stadsfietsen. De derailleurversnelling op mountainbikes en racefietsen herkent u aan het uitstekende gedeelte aan het achterwiel. De kleine tussenstapjes tussen de tandwielen maakt het rijden veel aangenamer, maar dat systeem is wel duurder, is kwetsbaarder en vergt meer onderhoud.Een goed remsysteem is belangrijk voor uw veiligheid. De velgrem of V-brake duwt rubberen of kunststof remblokjes tegen de velg, en is dan ook de meest eenvoudige en goedkope oplossing. De remafstand is kort, maar regenweer doet de werking afnemen. De remblokjes slijten bovendien vrij snel. Naast de klassieke velgrem bestaat een hydraulische variant. Die vergt minder spierkracht vanuit uw handen, en drukt de blokjes door middel van oliedruk tegen de velg. Dat is effectiever, maar ook een stuk duurder.Een trommelrem of rollerbrake bevindt zich in het midden van het wiel. Speciale rolletjes drukken bij de activering tegen een remschoen. Dat systeem is eenvoudig, slijtvast, onderhoudsvrij en relatief goedkoop. Het werkt ook bij regenweer, maar is minder geschikt voor zware afdalingen vanwege een mogelijke oververhitting en een minder secure dosering. Hydraulische schijfremmen ten slotte zijn de meest effectieve, maar ook de duurste optie. Ze zijn bovendien relatief kwetsbaar en hebben veel onderhoud nodig.Het type frame en het materiaal waarvan het gemaakt is, zijn bepalend voor de zithouding en het comfort van de fiets. Staal is vrij zwaar en sterk. Aluminium is lichter, duurder en brozer. Carbon kost nog meer, maar is zowel erg licht als heel solide. In het topgamma vindt u ook titaniumkaders terug. Ook belangrijk is de juiste framemaat: die voorkomt zadelpijn, knieklachten, rugpijn of schouderpijn. Er bestaan vuistregeltjes om die te achterhalen, maar u laat zich het beste adviseren door een specialist.We vermeldden hierboven al het belang van een goede vering. De opties variëren tussen goedkope zadelveren en full-suspension-systemen bij mountainbikes. Ook de juiste banden kunnen schokken opvangen en bepalen mee uw rijcomfort. Dat geldt zeker ook voor het zadel. Neem nooit zomaar genoegen met een standaardmodel, maar probeer verschillende types uit. Behalve de vorm speelt ook het materiaal (gel, leer, ...) een rol. Ten slotte is ook het juiste stuur een belangrijk aandachtspunt bij uw aankoop.Alle bovenstaande elementen hebben een invloed op de prijs van uw fiets. Afhankelijk van uw wensen betaalt u tussen enkele honderden en meerdere duizenden euro's. Gaat u voor een duurder model, dan is een fietsverzekering zeker het overwegen waard. Doorgaans zijn de premies voor racefietsen en dure mountainbikes hoger dan die voor stadsfietsen of elektrische tweewielers. De prijs voor een omniumdekking kan daardoor variëren tussen pakweg 60 en 200 euro. Houd ook rekening met een mogelijke franchise.