Economische Inspectie ontving in 2021 nog 320 klachten over extra kosten bij kaartbetaling

Sinds midden 2018 is het voor handelaars in België verboden om extra kosten aan te rekenen voor elektronische betalingen, maar toch gebeurt het nog altijd. De Economische Inspectie ontving het afgelopen jaar 320 klachten van klanten, zegt het dinsdag in een persbericht. De Inspectie startte een onderzoek naar de websites waarover het klachten ontving, en daarvan bleek meer dan de helft (59 %) in overtreding.