De Europese Centrale Bank (ECB) heeft opnieuw geprobeerd om een punt te zetten achter speculaties over een renteverhoging in 2022. Topvrouw Christine Lagarde benadrukte woensdag in Lissabon dat het 'heel onwaarschijnlijk' is dat het zover zal komen.

Lagarde herhaalde eigenlijk haar standpunt van na het rentebesluit van de ECB van vorige week. Beleggers bleken toen echter niet overtuigd: Lagardes uitlatingen deden weinig om de speculatie op de kapitaalmarkt over een mogelijke rentesprong in de loop van 2022 te temperen.

De speculatie wordt gedreven door de stijgende inflatie, die momenteel boven de ECB-doelstelling van 2 procent ligt.

'In onze prognose over rentetarieven hebben we duidelijk de drie voorwaarden geformuleerd waaraan voldaan moet worden voor de tarieven zullen beginnen te stijgen', benadrukte Lagarde woensdag. 'Ondanks de huidige inflatiegolf, blijven de inflatievooruitzichten op de middellange termijn gematigd en is het dus heel onwaarschijnlijk dat volgend jaar aan deze drie voorwaarden zal worden voldaan.'

