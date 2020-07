De Europese Centrale Bank (ECB) last een pauze in.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rentetarieven donderdag onveranderd gelaten. Er komen voorlopig ook geen andere maatregelen om de economie in de eurozone te ondersteunen. Onlangs breidde de ECB haar miljarden-opkoopprogramma nog uit, maar nu wil ze eerst het resultaat van die maatregel afwachten.

Elke maand, en dat tot eind juni 2021, koopt de Europese centrale bank voor 1,35 miljard euro aan overheids- en bedrijfsobligaties op. Doel is zowel overheden als bedrijven te ondersteunen via een lage rente op hun schulden. Het bedrag van het opkoopprogramma werd in juni nog verdubbeld en de termijn verlengd.

Nu wordt dus een pauze ingelast, wat in lijn ligt met de prognoses van de analisten.

De ECB rekent voor dit jaar op een zware recessie in de eurozone (-8,7 procent krimp van het bbp) en een inflatie op bijna nul.

