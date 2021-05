Onlinemarktplaats eBay onderzoekt nieuwe manieren waarop klanten kunnen betalen en overweegt daarbij om cryptomunten te gaan aanvaarden als betaalmiddel. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van een interview met eBay-topman Jamie Iannone. Concrete plannen zijn er nog niet.

Cryptomunten worden alsmaar populairder. De koers van de bekendste cryptomunt, de bitcoin, is de afgelopen maanden sterk gestegen nu de munt steeds meer wordt geaccepteerd door grote bedrijven. Zo kan men een elektrische wagen van Tesla betalen met bitcoins. Ook betaalbedrijf PayPal laat de bitcoin al toe in haar digitale portefeuille. Critici waarschuwen echter dat deze munten niet gereguleerd zijn en misbruikt kunnen worden door criminelen.

eBay bekijkt ook de mogelijkheden van zogeheten non-fungible tokens (niet-vervangbare tokens of NFT's) op zijn platform. Die digitale werken, die via blockchain van een handtekening worden voorzien, zijn uniek zoals kunstwerken. Eerder dit jaar werd op die manier een tweet van Twitter-topman Jack Dorsey voor bijna 2,5 miljoen euro verkocht. (Belga)

