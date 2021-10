Zowel duurzaam beleggen als duurzaam sparen kenden in 2020 een stijgende trend in België. Dat blijkt maandag uit de meest recente studie van Forum Ethibel.

Op het vlak van duurzaam beleggen werd de stijgende trend van de vorige jaren voortgezet. Tegenover het voorgaande jaar is er sprake van een quasi verdubbeling tot een bedrag van 96,3 miljard euro. Ook de verhouding tussen duurzame beleggingsproducten en de totale inleg in beleggingsfondsen kende een enorme sprong met een stijging van 22,1 naar 41,6 procent, blijkt uit de ERSIS-studie (voorheen MIRA-studie). Die stijging wordt deels verklaard door een toename van het aantal duurzame beleggingsproducten.

Op het vlak van duurzaam spaarvolume werd de afgelopen jaren een daling genoteerd, maar in 2020 werd voor het eerst in vijf jaar een groei opgetekend. Het duurzaam spaarvolume steeg met 345 miljoen euro (+14 procent), maar de Belgen spaarden dan ook meer dan ooit tijdens de coronapandemie.

