De belangrijkste Duitse beursindex, de DAX, wordt hervormd. Vanaf september zullen niet 30 maar 40 aandelen in de korf zitten. Er komen ook nieuwe toetredingsregels.

Na het boekhoudschandaal rond de inmiddels failliete financiële dienstverlener Wirecard en de daarop volgende opname van de verlieslatende maaltijdleverancier Delivery Hero in de sterindex, was er kritiek op de beursuitbater. Die lanceerde daarop een marktbevraging rond de DAX, met nieuwe regels tot gevolg.

Vanaf december zullen alle toekomstige DAX-kandidaten in de twee laatste jaren winstgevend (ebitda-winst) geweest moeten zijn. Vanaf maart zullen alle bedrijven in de DAX gecontroleerde jaarrapporten en kwartaalstatements moeten publiceren. Inbreuken daarop zullen tot een uitsluiting uit de index leiden.

