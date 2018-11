Drie op de vier Belgen kopen op buitenlandse websites

Bijna drie op de vier Belgische consumenten die online shoppen, bezoeken ook buitenlandse webwinkels. In een jaar is het percentage gestegen van 63 naar 72 procent van de consumenten. 56 procent winkelt zowel in eigen land als over de grens, en 16 procent doet zijn aankopen uitsluitend in het buitenland. Dat blijkt uit een onderzoek van PayPal en Ipsos bij 34.000 consumenten in 31 landen. Belgen shoppen naar eigen zeggen vaak in het buitenland omdat het er goedkoper is, omdat er geen verzendkosten zijn en omdat ze er veilig kunnen betalen.

