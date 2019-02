Drie koppels op tien sluiten contract voor huwelijk

Iets meer dan 13.000 paren hebben in 2018 een contract gesloten voordat ze in het huwelijksbootje stapten. Dat is ongeveer 30 procent van de paren die vorig jaar trouwden, zo blijkt donderdag uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot).