De Japanse munt blijft waarde verliezen tegenover de dollar. Voor het eerst sinds 1990 was een dollar donderdag 150 yen waard.

De dollar steeg donderdag even boven de 150 yen - een belangrijke symbolische grens voor de Japanners - om daarna weer naar 149,9 yen te zakken.

Sinds begin dit jaar verloor de Japanse munteenheid al 23 procent waarde tegenover de dollar. Aan de basis van het koersverlies ligt het verschil in monetair beleid tussen de VS en Japan. Terwijl de Amerikaanse centrale bank de rente fors optrekt om de inflatie te bestrijden, houdt de Japanse centrale bank vast aan een lage rente om de economie aan te zwengelen. Dat maakt de dollar interessanter voor beleggers.

Door de dalende koers van de yen hint de markt op een nieuwe ingreep door de Japanse overheden om de munt te ondersteunen. Dat gebeurde ook al in september.

De dollar steeg donderdag even boven de 150 yen - een belangrijke symbolische grens voor de Japanners - om daarna weer naar 149,9 yen te zakken. Sinds begin dit jaar verloor de Japanse munteenheid al 23 procent waarde tegenover de dollar. Aan de basis van het koersverlies ligt het verschil in monetair beleid tussen de VS en Japan. Terwijl de Amerikaanse centrale bank de rente fors optrekt om de inflatie te bestrijden, houdt de Japanse centrale bank vast aan een lage rente om de economie aan te zwengelen. Dat maakt de dollar interessanter voor beleggers. Door de dalende koers van de yen hint de markt op een nieuwe ingreep door de Japanse overheden om de munt te ondersteunen. Dat gebeurde ook al in september.