De uitkeringen en de ambtenarenlonen zullen dit jaar mogelijk niet meer geïndexeerd worden. Het Planbureau verwacht in zijn nieuwste inflatieprognose dat de zogenaamde spilindex, die die indexering in gang zet, pas begin volgend jaar nog eens zal worden overschreden.

De laatste keer overschrijding van de spilindex dateert van februari vorig jaar. Met als gevolg dat de uitkeringen in maart 2020 en de ambtenarenweddes in april 2020 werden geïndexeerd.

Tot nu toe verwachtte het Planbureau een nieuwe overschrijding in november van dit jaar. Dan zouden de uitkeringen in december van dit jaar en de ambtenarenweddes in januari volgend jaar met 2 procent stijgen. Volgens de nieuwe prognose zal dat allemaal telkens twee maanden later gebeuren.

Het Planbureau denkt nu dat de inflatie dit jaar op 1,3 procent zal uitkomen, en op 1,6 procent volgend jaar. Vorig jaar stegen het prijspeil maar met 0,74 procent. De Europese Centrale Bank mikt met haar monetaire beleid op net geen 2 procent.

De laatste keer overschrijding van de spilindex dateert van februari vorig jaar. Met als gevolg dat de uitkeringen in maart 2020 en de ambtenarenweddes in april 2020 werden geïndexeerd. Tot nu toe verwachtte het Planbureau een nieuwe overschrijding in november van dit jaar. Dan zouden de uitkeringen in december van dit jaar en de ambtenarenweddes in januari volgend jaar met 2 procent stijgen. Volgens de nieuwe prognose zal dat allemaal telkens twee maanden later gebeuren. Het Planbureau denkt nu dat de inflatie dit jaar op 1,3 procent zal uitkomen, en op 1,6 procent volgend jaar. Vorig jaar stegen het prijspeil maar met 0,74 procent. De Europese Centrale Bank mikt met haar monetaire beleid op net geen 2 procent.