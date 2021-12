De kans is groot dat gebruikers van Izimi volgend jaar ook bank- en verzekeringsdocumenten kunnen raadplegen via die digitale kluis. 'We onderhandelen met spelers uit de financiële sector om het toepassingsgebied van Izimi te verruimen', luidt het bij de Belgische notarissen.

"Hoewel we die dienstverlening nog maar acht maanden aanbieden, hebben we al meer dan 75.000 geregistreerde gebruikers. Dat Izimi gratis is, zal zeker een rol spelen, maar is niet de belangrijkste reden. Gebruikers van Izimi behouden de volledige controle over de inhoud van hun kluis. Niemand anders heeft er toegang toe, ook de notaris niet. De gebruiker bepaalt welke documenten hij deelt met derden", zegt Jan Sap, directeur-generaal van Fednot, de Federatie van het Notariaat.

...

"Hoewel we die dienstverlening nog maar acht maanden aanbieden, hebben we al meer dan 75.000 geregistreerde gebruikers. Dat Izimi gratis is, zal zeker een rol spelen, maar is niet de belangrijkste reden. Gebruikers van Izimi behouden de volledige controle over de inhoud van hun kluis. Niemand anders heeft er toegang toe, ook de notaris niet. De gebruiker bepaalt welke documenten hij deelt met derden", zegt Jan Sap, directeur-generaal van Fednot, de Federatie van het Notariaat. "Izimi voldoet aan de strengste beveiligingseisen. De veiligheid wordt bovendien regelmatig getest, om hackers geen kans te geven. Ook de tijdswinst die gebruikers van Izimi kunnen boeken, is een belangrijk pluspunt. Als er iets gebeurt in je persoonlijke levenssfeer, zoals een huwelijk of een schenking, hoef je niet telkens een kopie te nemen van je notariële akten. Die zijn beschikbaar in de kluis en kun je makkelijk delen met bijvoorbeeld je notaris", aldus Sap. Hij merkt op dat gebruikers van Izimi alle notariële akten kunnen inzien die sinds 2014 zijn opgesteld. "Ook bij een overlijden biedt de digitale kluis voordelen. Je kunt op voorhand bepalen of je de volledige inhoud of alleen specifieke documenten ter beschikking stelt aan je erfgenamen. Dat bespaart je nabestaanden heel wat opzoekingswerk." Sap merkt op dat niemand bij een overlijden automatisch toegang heeft tot de inhoud van de kluis. "Enkel personen die de Izimi-gebruiker vooraf heeft aangeduid, hebben er toegang toe." Hij stelt wel vast dat de wetgeving over de digitalisering voor nalatenschappen nog altijd in een grijze zone verkeert. "Het zou goed zijn als de wetgever snel duidelijkheid schept over hoe we bij nalatenschappen correct moeten omgaan met gegevens die zijn opgeslagen in een digitale omgeving." Gebruikers van Izimi kunnen zelf ook persoonlijke documenten of paswoorden inladen in Izimi. "We willen het toepassingsgebied nog verder verruimen. Daarom onderhandelen we met spelers uit de bank- en verzekeringswereld zodat ze belangrijke documenten voor hun klanten in Izimi kunnen opladen, met toestemming van de klant. Klanten kunnen dan gemakkelijk belangrijke financiële documenten op een gecentraliseerde plaats terugvinden, en die van daaruit opnieuw delen. We denken dat we volgend jaar tot een concrete samenwerking kunnen komen met verschillende spelers." Met wie Fednot onderhandelt, wil Jan Sap niet kwijt."Het is de bedoeling dat de digitale kluis gratis blijft in de nieuwe samenwerkingsverbanden. De maximale opslagcapaciteit van Izimi is 1 gigabyte. We sluiten niet uit dat er kosten worden aangerekend als gebruikers meer opslagcapaciteit nodig zouden hebben of bijkomende nieuwe diensten willen gebruiken", besluit Sap. Hij wijst erop dat er een eerste interne integratie op komst is. "De medewerkers van de notariskantoren krijgen begin 2022 de mogelijkheid hun loondocumenten via hun Izimi-kluis te ontvangen."