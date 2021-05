Sinds eind vorig jaar biedt het Belgische notariaat burgers een gratis digitale kluis aan: Izimi. Onlangs werd de applicatie uitgebreid met een aantal handige nieuwigheden.

Izimi - spreek uit als 'easy me' - is een persoonlijke, virtuele kluis waarin u al uw vertrouwelijke en belangrijke documenten veilig kunt opbergen. Denk aan kopieën of scans van uw paspoorten, diploma's, de statuten van uw vennootschap, aankoop- en kredietaktes, uw huwelijkscontract, verzekeringsdocumenten, aankoopfacturen, een overzicht van uw bankrekeningen en wachtwoorden, enzovoort. Toegang tot de beveiligde applicatie krijgt u via uw eID of Itsme. Na de korte registratieprocedure kunt u meteen uw documenten uploaden.Toen wij Izimi vlak na de lancering bespraken, was de opslaglimiet nog ietwat beperkt tot 200 megabyte. Eind januari 2021 werd die grens gelukkig verhoogd tot een meer comfortabele gigabyte. Nog twee maanden later maakte de initiatiefnemer Fednot, de federatie van Belgische notarissen, bekend dat Izimi voortaan niet alleen als webapplicatie maar ook als gratis smartphone-app bruikbaar is (voor iPhones en Android-toestellen). De mobiele mogelijkheden zijn vergelijkbaar. Handige extra's zijn de notificaties en het feit dat u in de app rechtstreeks foto's van documenten kunt maken.Izimi maakte het al langer mogelijk om uw documenten rechtstreeks en veilig te delen met anderen - bijvoorbeeld uw partner, uw kinderen of zelfs vrienden. "Deze manier van gekwalificeerde data-uitwisseling is veel veiliger dan het traditionele e-mailverkeer", stelt Fednot. U voegt extra personen simpelweg toe op basis van hun e-mailadres (in de rubriek 'Mijn contacten'). Zij ontvangen dan een uitnodiging, en de rest wijst zichzelf uit.Nieuw is dat u uw documenten nu ook vanuit uw digitale kluis kunt delen met een notaris naar keuze. Dat vergemakkelijkt de voorbereiding van bepaalde dossiers. "Ben je bijvoorbeeld van plan om te trouwen, dan kan je zo makkelijk de nodige papieren aan je notaris bezorgen", illustreert Fednot. "Zo kan die het huwelijkscontract vlot voorbereiden, en onderzoeken of er bijzondere aandachtspunten zijn. Hetzelfde geldt bij de verkoop van een woning, een echtscheiding door onderlinge toestemming of de oprichting van een vennootschap." U behoudt steeds alle controle.Sinds kort kunt u ook aangeven wat er met de documenten in Izimi moet gebeuren wanneer u komt te overlijden. Uw notaris kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de inhoud van uw digitale kluis dan aan uw erfgenamen wordt overgemaakt. Zo hoeven zij in die moeilijke periode niet te zoeken naar alle belangrijke paperassen. Het wordt op die manier voor hen ook eenvoudiger om aan de fiscus een overzicht te bezorgen van de goederen die u nalaat. Kortom: zo'n virtuele kluis kan uw naasten en nabestaanden heel wat kopzorgen besparen.Fednot werkt naarstig verder aan de uitbreiding van de mogelijkheden. Op termijn zal u bijvoorbeeld aan uw werkgever, een hr-dienstverlener, uw bank of uw verzekeraar de toelating kunnen geven om rechtstreeks documenten (zoals loonbriefjes, kredietvoorstellen, verzekeringscontracten, ...) in uw persoonlijke kluis te droppen. Het wordt in de toekomst ook mogelijk om rechtstreeks met die externe partijen papieren uit te wisselen op een beveiligde manier.