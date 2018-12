Dieselprijs zakt opnieuw

Een liter diesel (B7) mag aan de pomp vanaf zaterdag 29 december maximaal 1,446 euro kosten, wat overeenstemt met een daling van net geen 3,9 eurocent. De prijsevolutie is het gevolg van de schommelingen van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten, meldt de FOD Economie.

Sinds de absolute piek van de dieselprijs in oktober zit de maximumprijs voor de brandstof in dalende lijn.

De prijzen van benzine en diesel worden in tegenstelling tot de vorige jaren op 1 januari 2019 niet geïndexeerd. Het niet-indexeren van de accijnzen stemt overeen met een bedrag van 90 miljoen euro. De regering voert de ingreep door om ons land te positioneren op het Europees gemiddelde qua taxatie, en niet om tegemoet te komen aan het protest van de gele hesjes, luidde het eerder deze maand in regeringskringen. De prijs van brandstof is - zoals bekend - een van de strijdpunten van de gele hesjes.

Mocht de indexering wel worden doorgevoerd, dan zouden diesel en benzine zowat 1,5 cent per liter duurder worden.