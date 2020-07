Vanaf woensdag 8 juli wordt diesel (B7) tanken opnieuw duurder.

De maximumprijs per liter diesel gaat woensdag met 3,2 cent hoger tot 1,3840 euro, meldt de federale overheidsdienst Economie.Aanleiding voor de prijsstijging van diesel is het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.De benzineprijs blijft ongewijzigd op 1,3630 euro per liter voor het type 95 en 1,4320 euro voor het type 98.