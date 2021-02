Diesel en lpg tanken en huisbrandolie inslaan worden zaterdag duurder. Dat meldt de FOD Economie - Algemene Directie Energie vrijdag.

Voor diesel (B7) stijgt de maximumprijs aan de pomp tot 1,491 euro per liter, een stijging met 2,2 eurocent. Voor het autogas lpg stijgt de maximumprijs zaterdag met 3,1 eurocent per liter, tot 0,612 euro.

Voor huisbrandolie gaat het om een beperktere toename. Bij bestellingen van meer dan 2.000 liter stijgt de maximumprijs per liter met 0,53 eurocent tot 0,5745 euro. Bij bestellingen van minder dan 2.000 liter bedraagt de maximumprijs per liter zaterdag 0,6039 euro, een toename met eveneens 0,53 eurocent.

De prijsveranderingen zijn een gevolg van de noteringen op de internationale markten.

