De simulatietool voor de compensatie van de eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter staat online op Tellercompensatie.be. Dat meldt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. De eigenaar van een gemiddelde installatie uit 2020 krijgt 1.308 euro.

Na het arrest van het Grondwettelijk Hof kunnen eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter niet langer genieten van een virtueel terugdraaiende teller. De regering stelde daarom een eenmalige compensatie in het vooruitzicht die een rendement van 5 procent op 15 jaar moet garanderen.

Eigenaars kunnen nu via de tool Tellercompensatie.be opzoeken op welk bedrag ze recht hebben. Dat houdt onder meer rekening met het piekvermogen van de installatie, de gemiddelde kost van de zonnepanelen in het jaar van installatie en de reeds ontvangen overheidssteun, onder meer in de vorm van groenestroomcertificaten en federale belastingaftrek. Ook het al ontvangen voordeel van de terugdraaiende teller wordt in mindering gebracht. Kort na de lancering van de tool raakte de server ervan evenwel overbelast.

Een doorsnee installatie uit 2020 krijgt volgens de recente berekeningen een compensatie van 1.308 euro. Een grote installatie, voldoende voor bijvoorbeeld een warmtepomp en een elektrische wagen, uit 2018, krijgt 3.480 euro. De installatiejaren van 2007 tot 2012 krijgen geen compensatie, omdat ze hun rendement al behaald hebben.

Voor particulieren is er geen belasting op de compensatie. Voor zelfstandigen, bedrijven en vennootschappen in principe wel, maar Demir heeft aan federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem gevraagd om ook hier niet te belasten. Over een eventuele extra tegemoetkoming voor zwaar getroffen gezinnen, bijvoorbeeld met een warmtepomp, is nog geen beslissing genomen.

