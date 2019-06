1,7 miljoen werknemers krijgen ecocheques. De lijst met producten en diensten die consumenten ermee kunnen kopen, is lang. En toch vervallen elk jaar voor 1,5 miljoen euro ecocheques.

In 2018 kochten de Belgen voor 256 miljoen euro ecologische producten met ecocheques. Volgens een recente studie van CO2Logic, in opdracht van de Belgische vereniging van uitgevers van maaltijdcheques en ecocheques VIA, zorgen die ecologische aankopen ervoor dat naar schatting het equivalent van 229.797 ton CO2 wordt bespaard. Dat stemt overeen met de jaarlijkse emissies van 22.573 Belgen.

...