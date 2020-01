'De geopolitieke spanningen zetten onze stelling dat de beurzen een voorlopige piek hebben bereikt, kracht bij', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

2019 eindigde fantastisch voor de internationale beurzen. Dat staat in schril contrast met het bijzonder slecht laatste kwartaal van 2018. 2020 is nog maar net begonnen of er is al sprake van een serieuze domper op de feestvreugde. De geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen op. Met de uitschakeling van de Iraanse majoor-generaal Qassem Soleimani heeft de Amerikaanse president Donald Trump zich aan het begin van het verkiezingsjaar wel erg ver gewaagd.De reactie van Iran bleef niet uit en de vrees voor een escalatie in het Midden-Oosten leidt tot zenuwachtigheid op de financiële markten. We zijn er nog meer van overtuigd dat het enthousiasme op de financiële markten eind vorig jaar overdreven was. Geopolitieke spanningen zijn van alle tijden en al decennialang is het Midden-Oosten een kruitvat. Veel analisten en beleggers beleven een flashback naar de Eerste Golfoorlog (1990-1991). Die oorlog was een vervolg op de oorlog tussen Irak en Iran in de jaren tachtig. In augustus 1990 viel Irak - met president Saddam Hoessein -buurland Koeweit binnen. Begin 1991 reageerde een internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten en met een mandaat van de Verenigde Naties met een tegenoffensief (operatie Desert Storm) en verdreef de Iraakse troepen. Wall Street verloor zowat 20 procent in de drie maanden na de Iraakse inval, nadat de Standard&Poor's500-index in 1989 een winst van 27 procent had laten optekenen. Dat lijkt akelig veel op de prestatie van 2019, maar u zal ons niet horen stellen dat de Amerikaanse beurs over drie maanden 20 procent lager zal staan. Om een herhaling van het laatste kwartaal van 2018 te voorspellen, is het nog veel te vroeg. Dan moet de situatie in het Midden-Oosten echt escaleren. Maar daar lijken beide partijen niet op aan te sturen. De geopolitieke spanningen zetten onze stelling dat de beurzen een voorlopige piek hebben bereikt, wel kracht bij.We zien veel meer gelijkenissen met 1998 dan met de periode 1990-1991: een erg lange opwaartse economische cyclus, de forse ingreep van de centrale banken door renteverlagingen door te voeren, en de impeachmentproceduretegen Bill Clinton,die reageerde met een aanval op Irak, op zoek naar massavernietigingswapens. Na die crisissituatie klommen de beurzen nog fors - vooral gedreven door de technologiesector - richting de piek van 2000. Ook nu verwachten we na een woelige periode de volgende jaren nog een laatste klim. Daarover volgende week meer.