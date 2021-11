'Het is maar de vraag of we de klimaatdoelen halen met de typisch Vlaamse ieder-voor-zichmentaliteit.' Dat zegt Trends-redacteur Ilse De Witte.

Nog al te vaak stoppen mensen al hun spaarcenten in de aankoop van een verouderde woning, waardoor ze onvoldoende budget overhouden om de woning beter te isoleren. Een renovatieplicht voor energieverslindende woningen is de weinig creatieve oplossing waar de Vlaamse regering mee op de proppen kwam.

Mensen worden verliefd op een woning en doen er alles aan om er hun eigendom van te maken. Laat ons hopen dat al het jonge geweld dat vandaag nog onbesuisd een bod doet op een woning, vanaf 2023 de tijd zal nemen om met een architect ter plekke te gaan en in detail te berekenen wat de renovatie zal kosten. Laat ons hopen dat al die jonge gezinnen eraan zullen denken het krijgen van een lening als voorwaarde voor hun bod te vermelden.

De renovatieplicht voor energieverslindende woningen is weinig creatief.

Als de kopers rationeel handelen, zullen de verkopers aan de verliezende kant zitten. Wie de komende jaren een nieuwbouwwoning denkt te financieren met de verkoop van een slecht geïsoleerde, maar tien of twintig jaar geleden duur betaalde woning, zou wel eens bedrogen kunnen uitkomen. En wat met bestaande eigendommen, met mede-eigendommen waarin de ene eigenaar vooruit wil en de andere niet?

Er staat bijna 300 miljard euro op de spaarboekjes en meer dan 100 miljard op de zichtrekeningen. Ons klein land is groot in vastgoed, met zeventien gereglementeerde vastgoedvennootschappen en een handvol ontwikkelaars op de Brusselse beurs. Kunnen we al die kennis en dat spaargeld niet bundelen om tot schaalvoordelen, collectieve renovaties en creatievere oplossingen te komen? Waarom geen fonds dat woningen renoveert of afbreekt en weer opbouwt? Het is maar de vraag of we de klimaatdoelen halen met de typisch Vlaamse ieder-voor-zichmentaliteit.

