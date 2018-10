De papieren ecocheque verdwijnt

Maaltijdcheques bestaan al meer dan dertig jaar als een alternatieve vorm van verloning. Daarnaast kunnen bedrijven sinds 2009 ook ecocheques aan hun medewerkers geven. Die zijn bedoeld voor de aankoop van producten en diensten van ecologische of duurzame aard. In tegenstelling tot het gewone loon, zijn ze vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen. Dat maakt ze interessant voor werkgevers én werknemers. Ecocheques blijven in principe twee jaar geldig.

