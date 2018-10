Jef Wellens Fiscalist bij Wolters Kluwer Opinie

'De mobiliteitsvergoeding schiet haar doel voorbij, en het mobiliteitsbudget riskeert dat ook te doen'

Nog voordat de mobiliteitsvergoeding goed en wel aangenomen was, was er al een akkoord over een alternatief, het mobiliteitsbudget. Maar de maatregel is al even vrijblijvend, oordeelt fiscaal jurist Jef Wellens.