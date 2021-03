Heel wat mensen werken al meer dan een jaar van thuis uit. Dit heeft een impact op de gas- en elektriciteitsfactuur. Sommige werknemers krijgen daarvoor een thuiswerkvergoedingen. Andere niet. Het is belangrijker dan ooit om na te kijken of u niet te veel betaalt voor gas en elektriciteit.

Naar aanleiding van de week van het geld (22 tot 26 maart) ging de redactie van Trends in het archief op zoek naar concrete adviezen om geld te besparen of een hoger rendement te halen op investeringen. Vandaag: de impact van thuiswerk op uw energiefactuur. Een eerdere versie van dit artikel verscheen vorig jaar op de website van Trends. Onderstaande versie kreeg een update en is aangepast aan de huidige situatie.

Door de lockdown zijn we meer thuis, wat de kosten voor verwarming en elektriciteit voor gezinnen opdrijft. Wikipower, dat groepsaankopen organiseert, deed een poging om de extra kosten in kaart te brengen. Bij de berekeningen gaan ze ervan uit dat iemand acht uur per dag werkt en 20 dagen per maand, met een gemiddeld verbruik van de laptop van 40 kWh, van de verlichting van 3,2 kWh en van de verwarming van 30 kWh per maand. Voor iemand die met gas verwarmt komt de extra factuur op 12 euro per maand en voor iemand die met elektriciteit verwarmt op 19 euro.

De hygiënische maatregelen - het veelvuldige wassen van de handen - om het coronavirus te bestrijden, kan ook de waterfactuur doen oplopen. Met de overschakeling naar het zomeruur en het lengen van de dagen moeten de lampen in huis ook minder branden. Toch zullen meer mensen dan anders 's nachts wakker liggen, omdat ze niet weten hoe ze zonder inkomen of met een lager inkomen dan normaal de maandelijkse energie- of waterfactuur moeten betalen.

De Vlaamse regering betaalde eenmalig de water- en energiefactuur van de tijdelijk werklozen. Die belofte vertaalde zich in een storting van 202,68 euro op de rekening van de betrokken werklozen: 30,77 euro voor de waterfactuur, 95,05 euro voor de verwarming en 76,86 euro voor de elektriciteit. Het bedrag van de storting is berekend volgens de gemiddelde factuur van een huishouden, om het geld zo snel te kunnen overmaken. In Brussel en in Wallonië werkten de overheden ook allerlei steunmaatregelen uit, maar die steun was niet specifiek bestemd voor de energie- en waterfactuur.

Voor de werkenden kan de werkgever een inspanning doen, maar die is daar niet toe verplicht. De groothandelsprijzen van olie, gas en elektriciteit zijn stevig hersteld tegenover april vorig jaar, omdat de economie toen volledig op slot was en de vraag naar energie heel laag. Wie op het dieptepunt van energieleverancier wisselde, kan zich wellicht niet meer verbeteren. Maar voor alle andere consumenten kan het nog altijd lonend zijn om de V-Test te doen.

Switchen van energieleverancier kan gratis, met een opzegperiode van vier weken, en gemakkelijk, want de nieuwe leverancier moet alles voor u regelen.

Meer dan 1000 euro per jaar besparen

Volgens de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) hebben nog altijd 470.000 gezinnen in Vlaanderen, 165.000 gezinnen in Wallonië en 3000 gezinnen in Brussel 'oude' verlengingsproducten. "Dat zijn contractverlengingen op basis van producten die niet meer in de prijsvergelijkers verschijnen. Het zijn vaak vaste producten met langere looptijden en vaak ook zeer hoge prijzen", zegt woordvoerder Sophie Lenoble. De CREG Scan is de enige tool waarmee gezinnen het prijsniveau van die producten kunnen vergelijken met het huidige aanbod.

De CREG berekent ook elke maand de besparing die gezinnen met dure, vaak langlopende, contracten kunnen realiseren. In Vlaanderen is er in maart een besparingspotentieel van 304 euro voor elektriciteit en 727 euro voor aardgas. In Brussel bedraagt het verschil tussen het duurste en het goedkoopste contract voor elektriciteit 289 euro en voor aardgas 708 euro. In Wallonië loopt het besparingspotentieel voor elektriciteit zelfs op tot 339 euro en voor aardgas tot 727 euro. Dat wil zeggen dat duizenden gezinnen meer dan 1000 euro per jaar kunnen besparen door van energieleverancier te switchen. Het goedkoopste aanbod is vaker bij de kleinere leveranciers te vinden. Niet bij de grootste spelers.

"De energieleveranciers kunnen enkel het verschil maken in de energiecomponent van de factuur", legt Quentin Gonay uit. Wikipower organiseert niet enkel groepsaankopen, maar zit ook achter de door de CREG erkende vergelijkende website Energie-Vergelijker.be. Die energiecomponent is goed voor minder dan een derde van de elektriciteitsfactuur en iets meer dan een derde van de gasfactuur. Het overgrote deel van de aardgas- en elektriciteitsfactuur bestaat uit btw, heffingen en netkosten.

Vergelijken kan ook via de prijsvergelijkende websites van de regionale regulatoren. Voor het Brussels Hoofdstekelijk Gewest is er de prijsvergelijker BruSim, voor het Vlaams Gewest is er de V-test en voor het Waals Gewest is er CompaCWaPE. Ook de CREG Scan biedt heel wat informatie.

Door de lockdown zijn we meer thuis, wat de kosten voor verwarming en elektriciteit voor gezinnen opdrijft. Wikipower, dat groepsaankopen organiseert, deed een poging om de extra kosten in kaart te brengen. Bij de berekeningen gaan ze ervan uit dat iemand acht uur per dag werkt en 20 dagen per maand, met een gemiddeld verbruik van de laptop van 40 kWh, van de verlichting van 3,2 kWh en van de verwarming van 30 kWh per maand. Voor iemand die met gas verwarmt komt de extra factuur op 12 euro per maand en voor iemand die met elektriciteit verwarmt op 19 euro.De hygiënische maatregelen - het veelvuldige wassen van de handen - om het coronavirus te bestrijden, kan ook de waterfactuur doen oplopen. Met de overschakeling naar het zomeruur en het lengen van de dagen moeten de lampen in huis ook minder branden. Toch zullen meer mensen dan anders 's nachts wakker liggen, omdat ze niet weten hoe ze zonder inkomen of met een lager inkomen dan normaal de maandelijkse energie- of waterfactuur moeten betalen.De Vlaamse regering betaalde eenmalig de water- en energiefactuur van de tijdelijk werklozen. Die belofte vertaalde zich in een storting van 202,68 euro op de rekening van de betrokken werklozen: 30,77 euro voor de waterfactuur, 95,05 euro voor de verwarming en 76,86 euro voor de elektriciteit. Het bedrag van de storting is berekend volgens de gemiddelde factuur van een huishouden, om het geld zo snel te kunnen overmaken. In Brussel en in Wallonië werkten de overheden ook allerlei steunmaatregelen uit, maar die steun was niet specifiek bestemd voor de energie- en waterfactuur.Voor de werkenden kan de werkgever een inspanning doen, maar die is daar niet toe verplicht. De groothandelsprijzen van olie, gas en elektriciteit zijn stevig hersteld tegenover april vorig jaar, omdat de economie toen volledig op slot was en de vraag naar energie heel laag. Wie op het dieptepunt van energieleverancier wisselde, kan zich wellicht niet meer verbeteren. Maar voor alle andere consumenten kan het nog altijd lonend zijn om de V-Test te doen.Switchen van energieleverancier kan gratis, met een opzegperiode van vier weken, en gemakkelijk, want de nieuwe leverancier moet alles voor u regelen.Meer dan 1000 euro per jaar besparenVolgens de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) hebben nog altijd 470.000 gezinnen in Vlaanderen, 165.000 gezinnen in Wallonië en 3000 gezinnen in Brussel 'oude' verlengingsproducten. "Dat zijn contractverlengingen op basis van producten die niet meer in de prijsvergelijkers verschijnen. Het zijn vaak vaste producten met langere looptijden en vaak ook zeer hoge prijzen", zegt woordvoerder Sophie Lenoble. De CREG Scan is de enige tool waarmee gezinnen het prijsniveau van die producten kunnen vergelijken met het huidige aanbod.De CREG berekent ook elke maand de besparing die gezinnen met dure, vaak langlopende, contracten kunnen realiseren. In Vlaanderen is er in maart een besparingspotentieel van 304 euro voor elektriciteit en 727 euro voor aardgas. In Brussel bedraagt het verschil tussen het duurste en het goedkoopste contract voor elektriciteit 289 euro en voor aardgas 708 euro. In Wallonië loopt het besparingspotentieel voor elektriciteit zelfs op tot 339 euro en voor aardgas tot 727 euro. Dat wil zeggen dat duizenden gezinnen meer dan 1000 euro per jaar kunnen besparen door van energieleverancier te switchen. Het goedkoopste aanbod is vaker bij de kleinere leveranciers te vinden. Niet bij de grootste spelers. "De energieleveranciers kunnen enkel het verschil maken in de energiecomponent van de factuur", legt Quentin Gonay uit. Wikipower organiseert niet enkel groepsaankopen, maar zit ook achter de door de CREG erkende vergelijkende website Energie-Vergelijker.be. Die energiecomponent is goed voor minder dan een derde van de elektriciteitsfactuur en iets meer dan een derde van de gasfactuur. Het overgrote deel van de aardgas- en elektriciteitsfactuur bestaat uit btw, heffingen en netkosten.Vergelijken kan ook via de prijsvergelijkende websites van de regionale regulatoren. Voor het Brussels Hoofdstekelijk Gewest is er de prijsvergelijker BruSim, voor het Vlaams Gewest is er de V-test en voor het Waals Gewest is er CompaCWaPE. Ook de CREG Scan biedt heel wat informatie.