Zero-emissiepremie

Al sinds begin 2016 bestaat een zero-emissiepremie voor wie een volledig elektrische wagen (dus geen hybride) of waterstofauto koopt. Zowel particulieren, vzw's als aanbieders van autodelen die in Vlaanderen wonen of er gevestigd zijn, kunnen daarvan genieten. Zelfstandigen komen alleen in aanmerking wanneer ze de wagen privé kopen, en dus niet via een vennootschap. Sinds augustus 2017 kan de zero-emissiepremie ook gebruikt worden voor particuliere leasewagens.

...