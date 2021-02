'Met beleggen heeft de opstand van de particuliere beleggers steeds minder meer te maken.' Dat zegt Danny Reweghs, Directeur strategie Inside Beleggen.

We zijn getuige van een nooit eerder geziene rebellie van kleine beleggers die zich keren tegen het systeem. Ze richten hun pijlen op de shorters, hefboomfondsen die geld verdienen op de kap van ondernemingen in moeilijkheden, zoals de winkelketen in computerspelletjes Gamestop. Voor die 'dansen op het graf'-attitude is weinig of geen sympathie.

David verslaat Goliath. Dat verhaal draagt onze goedkeuring weg. Al is het een dubbel verhaal. De broker Robinhood democratiseerde de aandelenhandel in de Verenigde Staten met gratis orders en deed jonge beleggers naar Wall Street trekken. Maar het platform kwam door de rebellie van enkele van die beleggers in financiële problemen en diende kapitaal bij te tanken. De broker moest ook een zeer antipathieke maatregel treffen door de handel in de geviseerde aandelen aan banden te leggen. Tot grote woede van de opstandige meute.

De beleggersopstand evolueert heel snel naar relschoppen.

Er mocht een punt worden gemaakt van enkele shorterspraktijken. Bij sommige bedrijven zijn de shortposities groter dan het aantal uitstaande aandelen. Dat ruikt naar pure hebzucht. Maar we evolueren heel snel van betogen naar relschoppen, en dat is onacceptabel. De opgehitste beleggers ruiken nog meer bloed. Hebzucht is ook hun drijfveer geworden. Wij tegen zij. Met beleggen heeft de opstand steeds minder tot te maken. Minderwaardige aandelen worden gekatapulteerd naar onrealistisch hoge beurswaarden en daar dreigen de degelijke ondernemingen het slachtoffer van te worden. Want de verliezen van de hefboomfondsen lopen steeds verder op en verplicht hen andere posities te liquideren om de verliezen aan te zuiveren en over voldoende liquiditeiten te blijven beschikken. Dat duwt de kwalitatief betere aandelen lager en kan zelfs de beursindexen onder druk zetten. Aanhangers van de efficiënte markt beleven moeilijke dagen.

