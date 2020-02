'Het beleid van de banken, dat is gericht op hun digitale kanalen, gaat ten koste van een groot deel van de bevolking - vooral ouderen, maar ook mensen aan wie de trein van de digitalisering voorbij gaat.' Dat zegt Trends-redacteur Patrick Claerhout.

Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) laat onderzoeken in welke mate de tarieven die de banken hun klanten aanrekenen sneller stijgen dan de inflatie. De minister kan zich de kosten van een studie besparen. Zowat alle grootbanken zijn van plan de prijs van hun zichtrekening en van specifieke verrichtingen met tientallen procenten op te trekken. Soms zelfs met honderden procenten, zoals BNP Paribas Fortis, dat de kosten voor een geldopname aan het loket verdubbelt en de prijs voor een manuele verrichting optrekt van 1,5 tot 6 euro.

De topman van ING België omschreef zelfs in De Standaard een tarief van 9,68 euro per papieren overschrijving als 'een faire, want marktconforme prijs'. Ten eerste is die prijs niet marktconform, ten tweede kan dat geen vrijgeleide zijn om buitensporig hoge prijzen aan te rekenen voor een basisdienstverlening. Wat gebeurt met de efficiëntiewinsten die de banken boeken doordat steeds meer klanten online of mobiel hun transacties uitvoeren? Dat heeft nog niet geleid tot een daling van de tarieven voor de klanten. Zou het kunnen dat de banken het geld op zak steken?

Dat de banken zich rijk rekenen op kap van de meest kwetsbare groepen is onaanvaardbaar.

Het beleid van de banken, dat is gericht op hun digitale kanalen, gaat ten koste van een groot deel van de bevolking - vooral ouderen, maar ook mensen aan wie de trein van de digitalisering voorbij gaat. Meer dan de helft van de 70-plussers doet zijn bankzaken nog via het loket. Het kan niet zijn dat ze daarvoor zo zwaar worden aangepakt of aangewezen zijn op hun kinderen.

Te veel mensen dreigen uit de boot te vallen. Er is dringend behoefte aan een maatschappelijk debat daarover. Minister Muylle luistert het best niet enkel naar de banken maar ook naar vertegenwoordigers van woon-zorgcentra, seniorenverenigingen, mantelzorgers, gemeenten en OCMW's. Dat de banken zich rijk rekenen op kap van de meest kwetsbare groepen is onaanvaardbaar.

Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) laat onderzoeken in welke mate de tarieven die de banken hun klanten aanrekenen sneller stijgen dan de inflatie. De minister kan zich de kosten van een studie besparen. Zowat alle grootbanken zijn van plan de prijs van hun zichtrekening en van specifieke verrichtingen met tientallen procenten op te trekken. Soms zelfs met honderden procenten, zoals BNP Paribas Fortis, dat de kosten voor een geldopname aan het loket verdubbelt en de prijs voor een manuele verrichting optrekt van 1,5 tot 6 euro.De topman van ING België omschreef zelfs in De Standaard een tarief van 9,68 euro per papieren overschrijving als 'een faire, want marktconforme prijs'. Ten eerste is die prijs niet marktconform, ten tweede kan dat geen vrijgeleide zijn om buitensporig hoge prijzen aan te rekenen voor een basisdienstverlening. Wat gebeurt met de efficiëntiewinsten die de banken boeken doordat steeds meer klanten online of mobiel hun transacties uitvoeren? Dat heeft nog niet geleid tot een daling van de tarieven voor de klanten. Zou het kunnen dat de banken het geld op zak steken?Het beleid van de banken, dat is gericht op hun digitale kanalen, gaat ten koste van een groot deel van de bevolking - vooral ouderen, maar ook mensen aan wie de trein van de digitalisering voorbij gaat. Meer dan de helft van de 70-plussers doet zijn bankzaken nog via het loket. Het kan niet zijn dat ze daarvoor zo zwaar worden aangepakt of aangewezen zijn op hun kinderen.Te veel mensen dreigen uit de boot te vallen. Er is dringend behoefte aan een maatschappelijk debat daarover. Minister Muylle luistert het best niet enkel naar de banken maar ook naar vertegenwoordigers van woon-zorgcentra, seniorenverenigingen, mantelzorgers, gemeenten en OCMW's. Dat de banken zich rijk rekenen op kap van de meest kwetsbare groepen is onaanvaardbaar.