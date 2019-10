Er zijn dit jaar al meer dan één miljoen berichten naar verdacht@safeweb.be gestuurd om melding te maken van vermoedelijke phishingactiviteiten. Dat is een duidelijke stijging in vergelijking met in 2018: toen werden op een heel jaar tijd 648.000 verdachte berichten doorgestuurd. De meldingen hebben toegelaten om in 2019 gemiddeld meer dan 30 valse websites per dag af te sluiten, zo heeft het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) dinsdag bekendgemaakt.

Bij phishing trachten internetcriminelen nietsvermoedende burgers geld af te troggelen door bijvoorbeeld een valse bankwebsite te maken. In het kader van de Europese maand van de Cyberveiligheid wordt vanaf dinsdag opnieuw de strijd aangegaan tegen die praktijk. Dat gebeurt met een campagne onder de slogan 'Relax! En denk twee keer na voor je op een link klikt'.

'Twee jaar geleden was phishing ook al het onderwerp van van onze campagne. Maar het blijft een van de grootste dreigingen', zegt Miguel De Bruycker, directeur van het CCB. 'Het is een zeer groot probleem. Maar we merken dat de bevolking zich er steeds meer bewust van is.' De campagne moet onder meer duidelijk maken hoe de valse berichten herkend kunnen worden. 'De berichten komen meestal onverwacht en zijn dringend en dwingend van toon. Ze hebben meestal ook een vage aanspreektitel en komen van een onbekende afzender', legt De Bruycker uit. 'De phishingberichten worden ook steeds vaker per sms, Facebook en WhatsApp verstuurd, in plaats van per mail. Je moet dus op alle kanalen voorzichtig blijven.'

De campagne wordt dinsdag gelanceerd en duurt de hele maand. In die periode zal via onder meer radiospotjes, video's op sociale media en banners de aandacht worden gevestigd op de gevaren van phishing. Er wordt ook een actie gehouden in vijf grote treinstations en een Federal Truck zal in zes academische instellingen studenten sensibiliseren over het probleem. Meer dan 500 partners - federale overheidsdiensten, universiteiten, bedrijven en organisaties - zullen ook helpen met de verspreiding van het campagnemateriaal. Meer informatie over de campagne, die CCB samen met de Cyber Security Coalition organiseert, is te vinden op campagne.safeonweb.be.