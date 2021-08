De Belgische fiscus heeft in New York, gespreid over zeven rechtszaken, een reeks Amerikanen en pensioenfondsen gedagvaard met een claim van minstens 45 miljoen euro. Dat schrijft De Tijd donderdag. De dagvaardingen, die dateren van eind juli, zijn een uitloper van het CumEx-schandaal.

Het CumEx-schandaal draait rond fraudeurs die onterecht de terugbetaling claimden van roerende voorheffing op dividenden. Een groep media, waaronder De Tijd, onthulde in 2018 dat elf Europese landen daardoor werden getroffen en in totaal 55,2 miljard euro verloren. De Belgische staat verloor 201,5 miljoen euro. Het gerecht en de fiscus ondernemen nu pogingen om het geld te recupereren en de daders te berechten. De dagvaardingen in New York, die De Tijd kon inkijken, passen in dat kader. Het is zover bekend de eerste keer dat de Belgische fiscus CumEx-fraudeurs voor de rechter daagt. In andere landen lopen al langer rechtszaken.

De fiscus viseert acht Amerikanen, zeven pensioenfondsen en de aandelenmakelaar FGC Securities als daders of medeplichtigen. Volgens de Belgische dagvaardingen gingen ze in de periode 2012-2015 telkens op dezelfde manier te werk. Ze richtten pensioenfondsen op, om vervolgens aan te voeren aan dat die aandelen bezaten van Belgische beursgenoteerde bedrijven en dat ze bij ons roerende voorheffing betaalden op dividenden van die ondernemingen. Vervolgens claimden de acht Amerikanen de roerende voorheffing van toen nog 25 procent van onze fiscus, terwijl de pensioenfondsen niet echt waren, ze geen aandelen bezaten en dus geen dividenden kregen.

