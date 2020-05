Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) versoepelt en verruimt de mogelijkheden van de winwinlening, het instrument waarmee familie en vrienden kunnen investeren in kmo's.

Door de coronacrisis hebben veel ondernemers het moeilijk om alle facturen te blijven betalen. Heel wat bedrijven zijn op zoek naar extra kapitaal. Om die ondernemingen te ondersteunen, breidt de Vlaamse regering de bestaande winwinlening uit.

De winwinlening bestaat sinds 2006 en is een instrument waarbij vrienden, kennissen en familieleden kunnen investeren in een kmo. De investeerder krijgt daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5 procent op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven.

Het instrument is al jaren een succes. In 2019 werd een recordbedrag aan winwinleningen aangegaan. Er werden 2.630 leningen gegeven voor 62,5 miljoen euro. Sinds de start in 2006 werd al bijna een half miljard aan kapitaal gemobiliseerd via de winwinlening.

Om het voor ondernemingen nu makkelijker te maken om aan extra kapitaal te geraken, verruimt minister Crevits nu de mogelijkheden van de winwinlening. Zo komt er meer flexibiliteit in de looptijd. In plaats van een looptijd van 8 jaar, wordt het mogelijk te variëren van looptijd tussen 5 en 10 jaar.

Verder worden de maximumbedragen aangepast. Het maximum van 50.000 euro per kredietgever wordt opgetrokken tot 75.000 euro, het maximum van 200.000 euro per onderneming wordt opgetrokken tot 300.000 euro. Het fiscale voordeel van 2,5 procent wordt ook uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.

Als de kredietnemer niet kan terugbetalen, bijvoorbeeld in het geval van faillissement, is er in de plaats van 30 procent nu (tijdelijk) 40 procent overheidswaarborg. Dit geldt voor alle overeenkomsten die worden afgesloten tot en met 31 december 2021 voor de ganse looptijd. Daarna valt de waarborg terug tot 30 procent.

