De prijzen van elektriciteit en aardgas zijn de afgelopen maand erg fors gestegen. Dat heeft de energieregulator Creg becijferd op basis van het actieve aanbod aan energieproducten. Gemiddeld stegen de prijzen met 40 tot 60 procent, afhankelijk van het contract.

In vergelijking met december vorig jaar stegen de energieprijzen de voorbije maand januari gemiddeld met 49 procent voor variabele elektriciteitscontracten en met 42 procent voor vaste contracten. Voor aardgas gaat het om een stijging met 59 procent voor variabele contracten, en met 55 procent voor vaste contracten.

Het gaat om de component energie die fors stijgt, dus de grondstof elektriciteit en aardgas. Maar de totale factuur van de gezinnen gaat logischerwijze ook fors omhoog. Voor elektriciteit is de component energie intussen goed voor de helft van de factuur, voor aardgas maakt de energiecomponent 70 procent uit van de factuur.

Voor alle duidelijkheid: de prijsstijgingen gelden voor gezinnen die in januari dus van leverancier wisselen of een variabel contract hebben. Twee derde van de gezinnen hebben een contract met vaste prijzen - voor hen verandert er dus niets.

De nieuwe forse prijsstijgingen zijn volgens de Creg het gevolg van 'zeer aanzienlijke prijsstijgingen' op de groothandelsmarkt in de laatste drie maanden van vorig jaar. Die sijpelen nu door op de tariefkaarten van de consumenten. Bovendien is januari een indexeringsmaand voor energieproducten, zowel voor producten die elke maand als elk kwartaal worden geïndexeerd. Dat houdt in dat de zeer grote prijsstijgingen op de markten een effect hebben op alle variabele producten die worden aangeboden.

Om de impact van de energiefactuur op de gezinnen wat te verlichten, nam de federale regering dinsdag een pakket maatregelen. De sociale tarieven worden verlengd, de btw op elektriciteit wordt verlaagd en alle gezinnen ontvangen een verwarmingspremie van 100 euro.

In vergelijking met december vorig jaar stegen de energieprijzen de voorbije maand januari gemiddeld met 49 procent voor variabele elektriciteitscontracten en met 42 procent voor vaste contracten. Voor aardgas gaat het om een stijging met 59 procent voor variabele contracten, en met 55 procent voor vaste contracten. Het gaat om de component energie die fors stijgt, dus de grondstof elektriciteit en aardgas. Maar de totale factuur van de gezinnen gaat logischerwijze ook fors omhoog. Voor elektriciteit is de component energie intussen goed voor de helft van de factuur, voor aardgas maakt de energiecomponent 70 procent uit van de factuur. Voor alle duidelijkheid: de prijsstijgingen gelden voor gezinnen die in januari dus van leverancier wisselen of een variabel contract hebben. Twee derde van de gezinnen hebben een contract met vaste prijzen - voor hen verandert er dus niets. De nieuwe forse prijsstijgingen zijn volgens de Creg het gevolg van 'zeer aanzienlijke prijsstijgingen' op de groothandelsmarkt in de laatste drie maanden van vorig jaar. Die sijpelen nu door op de tariefkaarten van de consumenten. Bovendien is januari een indexeringsmaand voor energieproducten, zowel voor producten die elke maand als elk kwartaal worden geïndexeerd. Dat houdt in dat de zeer grote prijsstijgingen op de markten een effect hebben op alle variabele producten die worden aangeboden. Om de impact van de energiefactuur op de gezinnen wat te verlichten, nam de federale regering dinsdag een pakket maatregelen. De sociale tarieven worden verlengd, de btw op elektriciteit wordt verlaagd en alle gezinnen ontvangen een verwarmingspremie van 100 euro.