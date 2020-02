Buitenlandse Zaken raadt af naar China te reizen. Bij een epidemie zoals het coronavirus kunnen reizigers geen beroep doen op een annulatieverzekering. Er schuilen ook addertjes onder het gras voor de reisbijstandsverzekering.

Op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken staat dat alle reizen naar de Chinese provincie Hubei tijdelijk worden afgeraden. Wuhan, de provinciehoofdstad, is de grootste infectiehaard van het coronavirus. Buitenlandse Zaken adviseert bovendien alle niet-essentiële reizen naar andere Chinese provincies, uitgezonderd Hongkong, uit te stellen.Ook zonder dat negatieve advies zullen weinig mensen nog zin hebben om naar China te reizen. Behalve het risico op besmetting ligt een groot deel van het openbare leven in het land ook stil. Verschillende buurlanden hebben hun grensovergangen gesloten of beperkingen opgelegd aan reizigers.China heeft belangrijke toeristische attracties gesloten en het openbaar vervoer rijdt niet meer overal. Ook zakelijke reizen zijn op dit moment minder zinvol. Heel wat fabrieken draaien niet of bedrijven vragen medewerkers thuis te werken. Voldoende redenen om een reis te annuleren, maar vanuit het perspectief van de reisverzekeraars zit dat anders."Epidemie is een uitsluiting in annulatiecontracten", zegt Danny Smagghe, de woordvoerder van de reisbijstandsorganisatie Touring. "Je kan in dat geval dus geen beroep doen op je annulatieverzekering. Een touroperator of een reisorganisator zal vaak wel een alternatief voorstellen en heeft een calamiteitenverzekering om dat soort feiten te dekken."Bij de reisverzekeraar Europ Assistance is een gelijkaardig geluid te horen. "De annulatieverzekering NoGo dekt gebeurtenissen die rechtstreeks verband houden met de persoonlijke levenssfeer, zoals de gezondheid van de verzekerde persoon en zijn naasten, maar niet wat daarbuiten valt", legt woordvoerder Xavier Van Caneghem uit.Natuurkrachten, terrorisme, epidemieën of pandemieën vallen net zoals overmacht niet onder de dekkingen van de verzekering. Het coronavirus is geen 'gedekte oorzaak' voor het afzeggen van een reis. "Mensen die een reis naar China hebben geboekt, raden we aan contact op te nemen met hun touroperator of luchtvaartmaatschappij om te zien of een uitstel, een wijziging of een annulatie tot de mogelijkheden behoort. Gewoonlijk volgen zij de adviezen van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.""Belgen die zich in China in een door het virus getroffen gebied bevinden, nemen het best contact op met Buitenlandse Zaken als ze nog niet door het Belgische consulaat werden gecontacteerd", raadt Xavier Van Caneghem aan. "Buitenlandse Zaken regelt hun repatriëring in samenspraak met de plaatselijke overheden. De gerepatrieerden worden bij aankomst in België in quarantaine geplaatst."Op dit moment kunnen de reisverzekeraars weinig hulp bieden. Ze kunnen niet repatriëren vanuit een regio die van de buitenwereld is afgesloten en ze kunnen niet repatriëren als de patiënten of mogelijk besmette personen in quarantaine moeten blijven."Als er geen medische oorzaak is, als de persoon in goede gezondheid verkeert, dan komen wij niet tussenbeide. De persoon kan zelf beslissen een retourvlucht te boeken, eventueel via zijn reisoperator", voegt Van Caneghem eraan toe.Danny Smagghe van Touring waarschuwt ook dat je op eigen risico reist, als je vertrekt tegen het advies van Buitenlandse Zaken in. "Zodra de epidemie bekend is en er een waarschuwing is, vertrekt een klant op eigen risico. Word je ziek, dan is die ziekte niet gedekt door de reisbijstandsverzekering. Als je vertrokken bent voor het risico bekend was, komen we wel tussenbeide. Er was slechts een tiental Belgen in de getroffen regio. De meesten werden intussen via de overheid gerepatrieerd. Een drietal Belgen verkoos ter plaatse te blijven."