De Vlaamse overheid heeft dinsdag de beloofde coronatoeslag voor gezinnen met een laag inkomen uitbetaald. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) woensdag bekendgemaakt. De toeslag van 35 euro per kind is nu uitbetaald voor bijna 327.000 kinderen.

Eind november besliste het Vlaams Parlement dat elk gezin met een inkomen dat lager ligt dan 31.605,89 euro per jaar nog voor het einde van het jaar een toeslag van 35 euro per kind zou krijgen. Die coronatoeslag is nu door de Vlaamse overheid uitbetaald voor 326.489 kinderen in 177.840 dossiers, goed voor een totaalbedrag van bijna 11,2 miljoen euro. Het bedrag zou in de komende dagen automatisch op de rekening van de betrokken gezinnen moeten komen.

Minister Beke reageert tevreden: 'Door de rechten automatisch toe te kennen op basis van een inkomenscriterium, zal iedereen de toeslag krijgen die er recht op heeft. Ik ben zeer tevreden dat we deze extra middelen kunnen besteden aan gezinnen met een beperkt inkomen. Dankzij het harde werk van de diensten achter het Groeipakket, zijn we erin geslaagd deze toeslag nog voor Kerstmis aan kwetsbare gezinnen te storten.'

Eind november besliste het Vlaams Parlement dat elk gezin met een inkomen dat lager ligt dan 31.605,89 euro per jaar nog voor het einde van het jaar een toeslag van 35 euro per kind zou krijgen. Die coronatoeslag is nu door de Vlaamse overheid uitbetaald voor 326.489 kinderen in 177.840 dossiers, goed voor een totaalbedrag van bijna 11,2 miljoen euro. Het bedrag zou in de komende dagen automatisch op de rekening van de betrokken gezinnen moeten komen.Minister Beke reageert tevreden: 'Door de rechten automatisch toe te kennen op basis van een inkomenscriterium, zal iedereen de toeslag krijgen die er recht op heeft. Ik ben zeer tevreden dat we deze extra middelen kunnen besteden aan gezinnen met een beperkt inkomen. Dankzij het harde werk van de diensten achter het Groeipakket, zijn we erin geslaagd deze toeslag nog voor Kerstmis aan kwetsbare gezinnen te storten.'