Sp.a-fractieleidster in het Vlaams Parlement Hannelore Goeman vreest dat de factuur voor de extra uitgaven van de scholen voor coronamaatregelen zal doorgeschoven worden naar de ouders en wil dat Vlaams minister van Onderwijs Weyts extra middelen voorziet.

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, waarschuwt donderdag dat de coronafactuur voor de katholieke scholen en internaten in Vlaanderen oploopt tot 39 miljoen euro. Daarvan wordt voorlopig maar 24,5 miljoen euro gecompenseerd door de Vlaamse overheid. 'We verwachten dat een bijkomende investering van 14,6 miljoen euro nodig zal zijn om de begrotingen van vorig schooljaar te doen kloppen', zegt hij.

Hannelore Goeman erkent dat scholen het afgelopen jaar veel extra kosten hadden om veiligheidsmateriaal te kopen, zoals extra wasbakken, handgel en mondmaskers. Daarnaast misliepen de scholen inkomsten, want eetfestijnen en schoolfeesten mogen op dit moment niet georganiseerd worden. Minister Weyts maakte de afgelopen maanden reeds budget vrij om deze kosten te compenseren.

'Het is goed dat minister Weyts al geld vrij maakte om de extra kosten van de scholen te compenseren. Maar het is niet genoeg. De coronafactuur blijft stijgen en de scholen krijgen de rekening niet rond. Ik vrees dat de factuur zal worden doorgeschoven naar de ouders. Dat mag echt niet gebeuren: veel ouders hebben het nu al moeilijk om de zware schoolfactuur van september te betalen. Minister Weyts moet extra middelen voorzien zodat scholen en ouders niet opdraaien voor de coronafactuur', vindt de sp.a-fractieleidster.

