Contactloos betalen is het nieuwste snufje

Sinds kort kunt u in ons land betalen met een iPhone of een Apple Watch. U moet dan wel een rekening hebben bij BNP Paribas Fortis, Fintro of Hello Bank, en uw Mastercard of Maestro-kaart moet zijn gekoppeld aan uw smartphone via de Easy Banking App of de Apple Wallet. In winkels die contactloos betalen aanbieden, kunt u afrekenen door uw smartphone of smartwatch tegen de betaalterminal te houden. Volgens een woordvoerder van BNP Paribas Fortis is Apple Pay sterk gestart. "Het succes overtreft onze verwachtingen: in de 48 uur na de lancering telden we meer dan 60.000 gebruikers en 155.000 transacties."

