Proximus neemt de prijsbreker Mobile Vikings over. Intussen wordt op politiek niveau druk gediscussieerd over de komst van een vierde telecomspeler. Een ideaal moment dus om uw mobiel abonnement eens onder de loep te nemen.

België heeft de hoogste telecomprijzen van de Europe Unie. Dat blijkt uit de meest recente cijfers die Eurostat eind vorig jaar publiceerde. De tarieven liggen hier gemiddeld 76 procent hoger dan het Europese gemiddelde. Nederlandse en Duitse consumenten betalen respectievelijk 'slechts' 28 en 20 procent meer dan het gemiddelde, en in Frankrijk liggen de tarieven zelfs 6,5 procent lager. Roemenië is veruit het goedkoopste land, met prijzen die 62 procent onder het Europese gemiddelde liggen.De situatie op de Belgische telecommarkt speelt dan ook niet in het voordeel van de klant. Hoewel de komst van Orange de concurrentie wat heeft aangewakkerd, blijft het marktaandeel van de grote providers hoog. De keuzes voor de Belgische consument zijn dan ook beperkt."Een bijkomend probleem is dat de concurrentie minder gevoerd wordt op de mobiele markt, en meer voor de all-inbundels", klinkt het bij de consumentenorganisatie Test-Aankoop. "Proximus, Telenet en Orange proberen klant zoveel mogelijk aan zich te binden met packs die naast internet ook tv, een vaste telefoonlijn en één of meerdere gsm-abonnementen bevatten. Zulke bundels worden echter jaar na jaar duurder, en klanten die erop intekenden zijn minder geneigd zijn om de overstap te maken naar een andere operator."Bovendien heeft de Belgische mededingingsautoriteit onlangs zijn goedkeuring gegeven voor de overname van Mobile Vikings en Jim Mobile. Deze mobiele prijsbrekers zullen opgaan in de Proximus-groep. Die neemt de gezamenlijke 335.000 klanten over van DPG Media voor 130 miljoen euro. Mobile Vikings, waar Jim Mobile een onderdeel van is, zal onder Proximus uitgebouwd worden tot een toonaangevend merk voor jongeren. Net zoals het merk Scarlet al een eigen plek kreeg binnen de groep.Volgens de mededingingsautoriteit is het "niet aannemelijk" dat de overname van Mobile Vikings zal leiden tot hogere prijzen voor de consument. We kunnen evenwel niet ontkennen dat deze operatie Proximus in een sterkere positie plaatst.Binnenkort worden de 5G-frequenties voor België geveild. Voormalig minister van Telecom en huidig premier Alexander De Croo (Open Vld) wil al sinds de zomer van 2018 een deel van het spectrum reserveren voor een nieuwe vierde speler op de telecommarkt. De belangrijkste motivatie is het openbreken van de markt voor meer prijsconcurrentie.Eerder dit jaar wilde de minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) de draad weer oppikken, maar ze botste op tegenstand. Telenet, Orange en Proximus reageerden misnoegd, uit vrees voor kleinere winstmarges. Uit een recente studie die De Sutter liet uitvoeren, blijkt inderdaad dat de komst van een vierde speler hun winst met 40 procent zou doen dalen. Maar ook de prijzen voor de consument zouden met 13 procent afnemen. Het is sowieso een goed idee om regelmatig na te gaan of uw huidig mobiel abonnement nog past bij uw gemiddeld verbruik. Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) ontwikkelde een gratis onlineprijsvergelijker: Bestetarief.be. "Die bevat alle formules die op de Belgische particuliere markt verkocht worden", zegt woordvoerder Jimmy Smedts. "De operatoren zijn wettelijk verplicht om hun plannen in te geven in onze tariefvergelijker".Bestetarief.be laat u kiezen tussen 'Automatisch berekenen' en 'Manueel berekenen'. Bij de eerste optie vraagt de rekenmodule uw werkelijke verbruiksgegevens op bij uw huidige operator. "Daarvoor geeft u BIPT tijdelijk toegang tot uw persoonlijke klantenzone op de website van die provider", zegt Smedts. "Uw verbruiksdata en abonnementsformule worden dan vergeleken met de alternatieven op de markt. Zo ziet u meteen of er voor uw verbruiksprofiel voordeligere tariefplannen zijn."Telecomproviders hebben de vervelende gewoonte om stilzwijgend formules te schrappen voor nieuwe klanten, maar die toch te laten doorlopen voor bestaande abonnees. Gelukkig kan Bestetarief.be ook de verbruiksgegevens van gedateerde tariefplannen opladen, om die dan te vergelijken met wat vandaag op de markt aanwezig is. Enkel indien u een ingewikkelde bundel heeft of wanneer er nog geen drie maanden verbruik kan worden vastgesteld, lukt de automatische berekening niet.Gelukkig is er dan nog de optie 'Manueel berekenen'. Hierbij selecteert u de gewenste dienst ('Internet', 'Mobiel', 'Vast' of 'Bundels'), en vervolgens voert u uw maximumbudget in. Alle beschikbare formules worden dan weergegeven, vertrekkende vanaf de meest voordelige. Heeft u bijvoorbeeld 'Mobiel' gekozen, dan ziet u details zoals het aantal inbegrepen gigabytes, belminuten en sms'jes. In het menu aan de linkerzijde kunt u de resultaten nog verder filteren. U kunt ook tot vijf tariefplannen uitgebreid met elkaar vergelijken.Een mobiel abonnement voor uw smartphone bestaat in principe uit drie delen: bellen, sms'en en internetten. Aangezien sms'jes versturen tegenwoordig meestal gratis is, moet u eigenlijk enkel rekening houden met bellen en surfen. Volgens Kristof D'hanens van de website Appstublieft dient u zichzelf vier vragen te stellen.1. Belt u veel met uw smartphone? "Veel providers bieden formules aan waarin twee à drie uur bellen inbegrepen zit", zegt D'hanens. "Dat lijkt misschien weinig, maar dat is het niet. Wellicht belt u veel minder vaak dan u denkt. Of in elk geval: minder lang. Als u per maand veertig telefoontjes van gemiddeld twee minuten pleegt, dan zit u nog altijd onder anderhalf uur."2. Hoe vaak gebruikt u internet onderweg? Thuis en op het werk kunt u terugvallen op een wifi-verbinding, maar onderweg moet u uw mobiele data aanspreken. Kristof D'hanens: "Bij een gewoon gebruik volstaan drie à vier gigabyte. Gebruikt u uw telefoon als gps? Streamt u vaak muziek die niet offline staat? Of kijkt u op de trein vaak naar onlinevideo's? In dat geval is een datalimiet van acht tot tien gigabyte eerder aangewezen."3. Hoe goed is de dekking? In grote steden maakt de keuze van een provider nauwelijks een verschil wat betreft de dekking. In landelijke regio's verloopt mobiel internetten nog niet overal even vlot. Op de website van het BIPT kunt u de 3G- en 4G-dekking van Proximus, Orange en Telenet in heel België checken. Eventueel moet u eerst nog even uitzoeken van welk netwerk een kleinere operator zoals Base of Mobile Vikings gebruikmaakt.4. Zijn er kortingen? "Veel providers geven kortingen als u meer producten in een bundel aanschaft", weet Kristof D'hanens. "Een mobiel abonnement kan dus goedkoper zijn als u bij diezelfde operator ook televisie, een vaste lijn en thuisinternet afneemt. Dit kan meespelen in uw beslissing."We wijzen u evenwel opnieuw op het feit dat zulke all-informules elk jaar duurder worden, en dat veranderen van provider hiervoor minder gemakkelijk is. "Dat is te meer het geval als u extra diensten gebruikt", merkt D'hanens op. "Cloudopslag of een e-mailadres genre uwnaam@telenet.be of uwnaam@skynet.be kunt u niet zomaar overdragen naar een concurrent. Uw e-mailadres kunt u nog tot achttien maanden na de stopzetting van uw abonnement gebruiken, maar daarna bent u het kwijt.""De oplossing? Gebruik een e-mailadres bij Gmail of Hotmail. Dat blijft van u, ook al verandert u van operator. Hetzelfde geldt voor opslagruimte in de cloud: bij Dropbox, Google Drive of Microsoft OneDrive maakt het niet uit bij welke mobiele provider u bent."