De telecomwaakhond BIPT werkt aan transparante nieuwe richtlijnen over het 'onbeperkt internet' waarmee de operatoren klanten lokken. 'Onbeperkt' blijkt in de praktijk meestal niet echt onbeperkt te zijn, al moet je aardig wat moeite doen om boven het redelijke volume uit te komen.

Bent u geen fervente gamer of installeert u zich doorgaans geen vijf uur per dag voor het scherm om uw favoriete Netflix-serie te bekijken, dan zal het u wellicht worst wezen of u maandelijks 200 of 700 gigabyte aan internet mag opsouperen. En zelfs als u wél tot een van die categorieën behoort of kinderen hebt die flink wat uren voor een scherm doorbrengen, hoeft u zich nog niet veel zorgen te maken. Voor enkele tientallen euro's per maand kunt u bij zowat alle operatoren intekenen op een abonnement dat u een onbeperkt surfvolume garandeert.

Tot daar de theorie. In de praktijk blijken zowat alle operatoren ook voor dat onbeperkte internetgebruik een bovengrens te hanteren, stelde het BIPT vast. Volgens de telecomwaakhond botsen almaar meer gebruikers daarbij op een f air user policy (FUP) , een beleid voor redelijk gebruik zeg maar. Zowat 10 procent van de klanten zou het 'redelijke' volume overschrijden dat hun operator heeft vastgelegd. Bij pakweg een derde van de mobiele producten die de verschillende operatoren aanbieden, zou zelfs 20 procent van de klanten boven het FUP zitten. "We krijgen daar al enkele jaren flink wat klachten over, en dus hebben we dat nader onderzocht", zegt BIPT-woordvoerder Jimmy Smets. "Dat onderzoek is nu afgesloten en binnenkort publiceren we richtlijnen over het aanbieden van 'onbeperkt internet'. We stelden al vast dat er vaak geen rode draad te vinden is in de producten en de aanbiedingen waarin consumenten tegen de FUP-limiet aanbotsen. Soms zijn het tijdelijke aanbiedingen, dan weer gaat het om bundels, en ook de FUP-volumes zelf kunnen sterk verschillen van de ene tot de andere operator." Zodra de nieuwe richtlijnen gepubliceerd zijn, krijgen de operatoren zes maanden de tijd om hun contracten en hun marketing aan te passen. Zonder al in details te treden verwacht het BIPT dat alle operatoren hun beleid van 'redelijk gebruik' aanpassen. Jimmy Smets: "Er moet in eerste instantie meer transparantie komen over dat redelijke gebruik. Daarnaast mag de internettoegang in geen geval geblokkeerd worden, als klanten over het quotum gaan. Mochten we vaststellen dat maandelijks meer dan 10 procent van de eindgebruikers meer verbruikt dan wat in het FUP voorzien is, dan moet dat volume zelf verhoogd worden. Operatoren die dat niet doen, mogen in hun commerciële communicatie niet meer laten uitschijnen dat een tariefplan onbeperkt internetgebruik omvat." Bij Telenet en Proximus - de twee grootste operatoren in ons land - blijkt de invulling van het begrip 'onbeperkt' vrij gelijklopend te zijn. In de vaste internetproducten met onbeperkte volumes - die volgens Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke al door een grote meerderheid van de klanten gebruikt worden - hanteert Proximus een snelheidsbeperking nadat 3 terabyte per maand verbruikt is. Wie die stevige limiet van Proximus overschrijdt, kan gratis bijkomend volume aanvragen, weliswaar in pakketjes van 300 gigabyte. "De volumes zijn dus de facto onbeperkt, en de FUP is ook echt een FUP", klinkt het. "Door een extra manuele stap in te voegen, na het overschrijden van een op zich al behoorlijk ruime limiet, willen we erop toezien dat de klant het product inzet voor een persoonlijk en normaal gebruik." Telenet maakt een opsplitsing per type abonnement. Wie een Wigo- of Yugo-formule heeft, kan tot 750 gigabyte per maand verbruiken alvorens hij als een intensieve gebruiker wordt bestempeld. In dat geval kan hij blijven surfen, maar zakt de downloadsnelheid tijdens de piekuren tot 10 megabits per seconde. Tijdens de daluren wordt niet aan de snelheid gemorreld. Wie voor de One-abonnementsformule opteert, kan tot 3 terabyte verbruiken alvorens de downloadsnelheid tijdens de piekuren drastisch daalt. Voor mobiele abonnementen met een 'onbeperkt volume' gelden andere regels, maar de rode draad is dat de downloadsnelheid al een stuk eerder drastisch naar beneden gaat. Alleen de kleine operator Edpnet profileert zich al enkele jaren als een aanbieder van écht onbeperkt internet, zonder kleine lettertjes. Zo zou u ook bij een verbruik van meer dan 3 terabyte per maand tegen dezelfde snelheid kunnen surfen. Afhankelijk van de gekozen prijsformule gebeurt dat met 20 of 100 megabits per seconde. De hamvraag is natuurlijk: wat koopt u precies voor die volumes, en vanaf wanneer dreigt u met uw surfgedrag in de rode zone te belanden? En zijn het internetverbruik en het surfgedrag van de voorbije jaren wel een realistische graadmeter voor het volume dat u echt nodig heeft? De pandemie kluisterde ons massaal aan huis, we vergaderden massaal online, de kinderen volgden les via de computer en ook Netflix en andere streamingdiensten wonnen flink wat nieuwe zieltjes. Dat resulteerde, blijkt uit een analyse van Telenet van eind vorig jaar, in een recordjaar voor het internet- en telefoonverkeer in ons land. In 2020 zag Telenet 60 procent meer internetverkeer over zijn netwerk stromen, en het aantal videogesprekken over het netwerk verdubbelde. "In normale tijden neemt het internetverkeer elk jaar met zo'n 30 procent toe", zegt Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts. In 2020 was er plots 60 procent meer verkeer." Bij Proximus klinkt een gelijkaardig geluid. In 2020 steeg het volume voor vast internet met 48 procent in vergelijking met 2019. Nu we opnieuw vaker naar kantoor trekken en ook de kinderen weer op school les volgen, is de kans niet denkbeeldig dat ook het internetgebruik een stukje zal afnemen. Tegelijk is de stijgende populariteit van streamingdiensten en onlinegaming een blijver, en zal de vraag naar onbeperkt internet dus wellicht aanhouden. Volgens Netflix kost een uurtje fims of series kijken in standaardkwaliteit zowat 1 gigabyte aan data. Bent u tevreden met de laagste beeldkwaliteit, dan verbruikt u maar 0,3 gigabyte per uur. Wie graag in hoge definitie kijkt, is al snel 3 gigabyte per uur kwijt. Handig is wel dat u die kwaliteitsinstellingen zelf kunt aanpassen in uw profiel. Blijkt Netflix iets te populair bij de kroost, dan kunt u het dataverbruik dus ook zelf al aardig beperken. Ook bij vergaderplatformen zoals Zoom en Teams wordt het dataverbruik grotendeels bepaald door de beeldkwaliteit. Standaard moeten gebruikers daar op zowat 500 megabyte per uur rekenen, maar voor groepsvergaderingen zal dat hoe dan ook een stukje meer zijn. Er is beter nieuws voor de fervente gamers: hun verbruik zou, volgens een test door een Australische website, een heel stuk lager liggen dan dat van hun serieverslindende huisgenoten.