U hebt wellicht zowel een debetkaart als een kredietkaart op zak. Welk betaalmiddel gebruikt u het beste om te betalen of cash op te nemen op reis? De situatie verschilt naargelang u binnen of buiten de eurozone verblijft.

Vertrekt u binnenkort naar het buitenland? De bankenfederatie Febelfin raadt dan af om vooraf een hoop euro's te laten omwisselen in de lokale munt van uw bestemming. "Op reis vertrekken met een portefeuille vol bankbiljetten is geen goed idee", klinkt het. "Je kan uiteraard wel een kleine hoeveelheid cash meenemen voor de zekerheid, maar het handigste én het veiligste is om ter plaatse zo veel mogelijk digitaal te betalen."

Met uw debetkaart kunt u in het buitenland zowel betalen als cash afhalen dankzij de ingebouwde Maestro-, Visa Debit- of Debit Mastercard-functie. Maar ook uw kredietkaart - Visa, Mastercard of American Express - wordt vrijwel overal ter wereld aanvaard. Bij hotels en autoverhuurbedrijven kunt u vaak enkel terecht met zo'n kredietkaart, omdat zij daarop makkelijk een bepaalde som als waarborg kunnen blokkeren.Reist u af naar een verre of exotische locatie, dan doet er toch goed aan om vooraf bij uw bank te checken of uw betaalkaarten daar aanvaard worden. De kans bestaat dat u ze tijdelijk moet laten deblokkeren (vaak kunt u dat ook zelf via de bankapplicatie). Dat kan het geval zijn wanneer u uw vakantie bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of op een cruise plant door te brengen.De kosten die gepaard gaan met de betalingen en geldafhalingen in het buitenland, kunnen verschillen naargelang de bankkaart die u daarvoor gebruikt. Veel hangt af van het land waar u vertoeft. We zetten enkele scenario's op een rij.Verblijft u binnen de eurozone, dan zijn kaartbetalingen in bijvoorbeeld handelszaken en restaurants volledig kosteloos - net zoals dat in België het geval is. Het maakt dus niet uit of u uw debet- dan wel kredietkaart gebruikt. Kiest u voor die laatste, dan hebt u uiteraard het voordeel dat het geld niet meteen van uw rekening gaat, maar pas bij de maandelijkse afrekening. Anderzijds is het risico op een financiële ontnuchtering bij thuiskomst wel groter.Conclusie: betalingen binnen de eurozone zijn gratis met zowel uw debetkaart als uw kredietkaart.Gebruikt u een debet- of kredietkaart van een mobiele of online nichebank? Houd er dan rekening mee dat transacties binnen de eurozone soms betalend zijn vanaf een bepaald aantal verrichtingen. Informeer u dus goed.Hebt u op vakantie toch behoefte aan wat contant geld, dan kunt u dat aan een automaat opnemen met uw debet- of kredietkaart. Gebruikt u hiervoor een debetkaart binnen de eurozone, dan is dat in principe gratis. Toch bestaat de kans dat uw eigen bank daarvoor alsnog een klein bedrag (bijvoorbeeld 0,5 euro) aanrekent, afhankelijk van het bankdienstenpakket dat u gebruikt. Check dit op voorhand.De lokale bank of de beheerder van de geldautomaat kan bovendien een bijkomende vergoeding in rekening brengen. Dat is vaak zo in landen als Spanje en Griekenland. Het bedrag mag vrij bepaald worden, waardoor u soms tot wel 5 euro dient te betalen voor de opname van cash. De kosten moeten wel vooraf getoond worden op het scherm van de automaat. U kunt dan nog altijd beslissen om toch maar geen geld af te halen.De kosten voor geldafhalingen met een kredietkaart binnen de eurozone liggen in principe hoger dan geldopnames met een debetkaart. Dat komt omdat de meeste banken hiervoor zowel een forfait (vaak tussen 5 en 8 euro) als een percentage van het afgehaalde bedrag (meestal tussen 1,5 en 2,5%) aanrekenen. Hanteren ze enkel een percentage, dan geldt er meestal toch nog een ondergrens van bijvoorbeeld 5 euro.U doet er sowieso goed aan de tarievenlijst van uw bank vooraf te raadplegen. Zeker als u betaalkaarten hebt van meerdere financiële instellingen, kunt u zo kosten besparen.Conclusie: neemt u cash geld op aan een automaat binnen de eurozone, gebruik dan (in principe) uw debetkaart.Bent u op vakantie buiten de eurozone, dan worden bij een betaling in bijvoorbeeld een winkel of een restaurant altijd kosten aangerekend, ongeacht de kaart die u daarvoor gebruikt. Als u met uw debet- of kredietkaart in een andere munt dan de euro betaalt, dan mag u zich aan een wisselprovisie (doorgaans tussen 1,5 en 2%) verwachten.Op sommige betaalterminals kunt u in het buitenland echter de gewenste munteenheid kiezen. In principe is betalen in de lokale munt voordeliger dan in euro. Dat heeft te maken met het feit dat handelaars u anders een commissie kunnen aanrekenen die nog hoger is dan de wisselprovisie van de bank.Betaalt u buiten de eurozone met uw debetkaart, dan worden naast de wisselprovisie meestal ook transactiekosten aangerekend. Volgens Wikifin, het informatieplatform van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, bedragen die gemiddeld 1,6 procent. Toch stelden wij afwijkingen vast tussen de verschillende banken.Gebruikt u een kredietkaart om buiten de eurozone te betalen, dan beperken de kosten zich in principe tot de wisselprovisie. Transactiekosten zijn er dan niet. Daarom is deze kaart in dit scenario de meest voordelige optie.Conclusie: gebruik uw kredietkaart voor betalingen buiten de eurozone.Houd ook hier rekening met het feit dat mobiele en online nichebanken soms aantrekkelijke voorwaarden voor kaartbetalingen in het buitenland hanteren. Informeer dus zeker naar de mogelijkheden van deze nieuwe spelers.Wilt u geld afhalen aan een automaat buiten de eurozone? Dan is de situatie complexer. De formules die worden gebruikt om de kosten te berekenen, zijn vrij ingewikkeld. Ongeacht het kaarttype betaalt u doorgaans een vast bedrag of een percentage (minstens 5 euro), een toeslag die varieert naargelang het opgenomen bedrag én nog eens wisselkosten. In bepaalde gevallen zijn geldopnames met de debetkaart voordeliger, maar dan voornamelijk voor kleinere bedragen. Voor grotere sommen is het vaak interessanter om uw kredietkaart te gebruiken. Check vooraleer u op vakantie vertrekt de tarievenlijsten van de banken waarvan u betaalkaarten heeft.Conclusie: ga vooraf bij uw bank na met welke kaart cash opnemen buiten de eurozone het voordeligst is.Kaart verloren of gestolen?Verwittig Card Stop onmiddellijk bij verlies of diefstal van uw debetkaart of kredietkaart. Dat kan dag en nacht via het nummer +32 78 170 170. Uw betaalkaart wordt dan meteen geblokkeerd. Meer informatie over de procedure vindt u hier. Het is ook verstandig om uw bank in te lichten. Op de website van Card Stop vindt u alle contactinformatie per financiële instelling terug.