Nu het leven met rasse schreden duurder worden, laten consumenten het liefst zo weinig mogelijk kortingen of terugbetalingen liggen. Maar hebt u al eens nagekeken of u het maximum haalt uit uw bankkaart?

Wie nog geen klant is bij Keytrade Bank en voor 18 december online een rekening opent bij de internetbank, krijgt 50 euro op zijn rekening gestort. Het volstaat de promotiecode 'promo50' in te vullen. Bovendien krijgen zowel nieuwe als bestaande klanten voor elke betaling die ze vanop hun zichtrekening doen 5 cent van Keytrade Bank, tot een maximum van 2,5 euro per maand. Wie 360 verrichtingen per jaar doet, kan tot 30 euro opstrijken. Dat lijkt misschien niet veel, maar het is wel de enige zichtrekening in België waarmee u op die manier geld kunt verdienen. Keytrade heeft twee jaar geleden enkele voorwaarden en limieten ingevoerd om misbruiken te voorkomen. Zo tellen enkel nog verrichtingen van minstens 1 euro mee, een verrichting van of naar eenzelfde zichtrekening telt maar één keer per dag mee, net als een geldopname met de debetkaart. Voordien konden klanten in theorie 50.000 kleine verrichtingen per jaar doen en zo 2.500 euro verdienen. Heel wat banken hebben de voorbije jaren nieuwe kosten ingevoerd, zoals de halve euro die u bij verschillende traditionele banken betaalt voor iedere keer dat u geld uit een automaat van een bank haalt die niet de uwe is. Andere banken hebben bestaande kosten zoals de beheerskosten voor pakketrekeningen verhoogd. Het zijn vaak maar relatief kleine bedragen die elke maand onopgemerkt van uw rekening sluipen, maar ze tikken maand na maand wel aan. Zo zijn er zichtrekeningen bij grootbanken waar elke maand 5 of zelfs 7,5 euro van de rekening gaat. Dat is respectievelijk 60 en 90 euro per jaar. Keytrade Bank heeft met Keypack een gratis pakket diensten voor dagelijks bankieren in huis. Daarin zijn een spaar- en zichtrekening en een debetkaart inbegrepen. De kredietkaart is enkel nog het eerste jaar gratis. Daarna moet u minstens twaalf transacties per jaar doen, ofwel 25 euro per jaar betalen voor een Visa Classic, 50 euro per jaar voor een Visa Gold of 150 euro per jaar voor een Visa Platinum. Bij de meeste andere banken is een kredietkaart altijd betalend. Europabank is nog een uitzondering. Voor wie aan internetbankieren doet, zijn er nog andere gratis opties te vinden, zoals het Green-pakket bij Argenta. Daarin zit een kosteloze spaar- en zichtrekening begrepen. Overschrijvingen en geldopnames aan het loket kosten er sinds februari 2021 wél geld: 1,5 euro per verrichting, terwijl die vroeger ook gratis waren. Stortingen aan het loket zijn wel nog altijd gratis en ook voor een tweede debetkaart en rekeninghouder en een kredietkaart moeten de klanten niet betalen. Daarnaast koppelen almaar meer banken extra diensten aan het onlinebankieren, om de klanten aan zich te binden en de kosten die de bank aanrekent enigszins te compenseren. ING België lanceerde in oktober 2018 als eerste Belgische bank cashbacks, kleine terugbetalingen bij bepaalde aankopen. De klanten van de bank kunnen in de ING Banking-app ING+-deals activeren voor een betaling bij een van de partners. Zo'n deal geeft recht op een terugbetaling, die doorgaans op de eerste werkdag van de volgende maand op de rekening gestort wordt. In 2022 telt het deals-platform zo'n 31.000 actieve gebruikers, die al minstens één transactie deden, laat een woordvoerder weten. De meeste betalingen met recht op terugbetalingen gebeurden bij partners zoals Delhaize, JBC, Farmaline, Total en Takeaway.com. Sinds november 2019 kunnen de klanten van KBC een beroep doen op Kate Deals als ze online of in de winkel betalen vanaf een privérekening bij de bank. Het maakt niet uit of de betaling gebeurt met een debetkaart, een kredietkaart, de smartphone via Payconiq of de mobiele bankingapp van KBC. De betaling mag zelfs via een overschrijving of domiciliëring gebeuren, zolang het geld maar van een KBC-rekening gaat. Kate is de naam van de digitale assistent in de KBC Mobile-bankingapp. Ze stelt de klanten twee soorten deals voor: ofwel kunnen klanten een kortingcode krijgen waarmee ze onmiddellijk bij een aankoop een korting krijgen, ofwel kunnen ze een een stukje van het aankoopbedrag op hun rekening teruggestort krijgen in de maand die volgt op de aankoop. Volgens KBC hebben alle klanten samen sinds de lancering van de Kate Deals 1,35 miljoen euro bespaard via kortingen of cashbacks. Argenta heeft sinds augustus 2021 met Mooi Meegenomen van Cake een gelijkaardige formule in de mobiele app. Argenta wil geen cijfers of meer gedetailleerde informatie geven over het gebruik van de cashbacks door de klanten. Cake communiceerde wel dat een maand na de lancering al 50.000 klanten van Argenta er gebruik van maakten. Zoals met alle promoties is het zaak alle kortingen en cashbacks te blijven vergelijken. Bij de Kate Deals bijvoorbeeld vonden we vorige week kortingen tot 30 procent op toestellen van Samsung. Voor sommige toestellen waren we effectief goedkoper af met de Kate Deal, maar voor andere toestellen was de Black Friday-korting van de webshop van Samsung groter dan de korting die KBC kon aanbieden. Soms zijn de kortingen die de banken geven cumuleerbaar met kortingen bij de handelaar, maar meestal niet. Het is zeker niet nodig van bank te veranderen om gebruik te kunnen maken van die terugbetalingen. Er zijn ook tal van website zoals shopbuddies.be, myshopi.com en shopmium.com waar u met een korting of een recht op terugbetaling bestellingen kunt doen. Het systeem van de websites en de banken is hetzelfde. Omdat u via de app of de website verder doorklikt, krijgen de banken of de kortingwebsites een commissie op uw aankoop, waarop u een korting krijgt. Zo wint iedereen. U betaalt natuurlijk wel met uw gebruikersgegevens. Al die promoties zijn eigenlijk advertenties. Een handelaar krijgt zichtbaarheid bij honderdduizenden gebruikers. De banken en de kortingwebsites kunnen dankzij uw geanonimiseerde gebruikersgegevens aan de adverteerders aantonen dat een advertentie een bepaald aantal klanten heeft aangezet tot kopen. Zo kan er ook gerichter geadverteerd worden.