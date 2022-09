Coalitiepartner Vooruit roept staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) op een systeem te ontwikkelen waarbij iedereen maandelijks zijn energieverbruik kan opvolgen, zodat de leverancier kan worden verplicht de voorschotfactuur aan te passen aan het werkelijk verbruik.

Een kwart miljoen gezinnen wachten al maandenlang bang op de eindafrekening van hun energiefactuur. Voorschotten gingen intussen al maal twee, maal vijf of zelfs maal tien. Maar voorschotten zijn altijd een schatting van het werkelijke verbruik, meestal gebaseerd op de meterstanden van het voorgaande jaar of op het verbruik van de afgelopen drie jaar.

'Die onzekerheid omtrent de energiefactuur is ondraaglijk en onmenselijk', vindt Kamerfractieleidster Melissa Depraetere. 'Het is voor veel mensen niet duidelijk hoe de voorschotten berekend worden en onmogelijk om in te schatten wat een realistisch voorschot is voor hun werkelijk verbruik. Daardoor durven mensen ook geen vermindering van hun voorschot aan te vragen.'

Daarom stellen de Vlaamse socialisten voor een online vergelijkingstool te lanceren waarmee iedereen elke maand zijn verbruik kan opvolgen. Depraetere kijkt daarvoor richting staatssecretaris De Bleeker en energieregulator CREG. Op die manier kunnen klanten gemakkelijk zoeken hoe prijzen veranderen en of hun eindafrekening daar rekening mee houdt. Aan de hand daarvan moet de energieleverancier verplicht worden de voorschotfactuur te verminderen en aan te passen aan het werkelijk verbruik, aldus Depraetere.

Staatssecretaris De Bleeker is tevreden dat Vooruit haar bezorgdheden over de voorschotfacturen deelt, zo zegt ze in een reactie. Ze wijst erop dat ze drie weken geleden al een aantal voorstellen gelanceerd heeft om voorschotfacturen én tarieven transparanter te maken. Eindafrekeningen en terugbetalingen moeten voor haar ook sneller gebeuren. De Bleeker zat over haar voorstellen al samen met de energieleveranciers en met FEBEG, de federatie van de leveranciers, en zij hebben zich volgens haar bereid getoond mee te werken.

Een kwart miljoen gezinnen wachten al maandenlang bang op de eindafrekening van hun energiefactuur. Voorschotten gingen intussen al maal twee, maal vijf of zelfs maal tien. Maar voorschotten zijn altijd een schatting van het werkelijke verbruik, meestal gebaseerd op de meterstanden van het voorgaande jaar of op het verbruik van de afgelopen drie jaar.'Die onzekerheid omtrent de energiefactuur is ondraaglijk en onmenselijk', vindt Kamerfractieleidster Melissa Depraetere. 'Het is voor veel mensen niet duidelijk hoe de voorschotten berekend worden en onmogelijk om in te schatten wat een realistisch voorschot is voor hun werkelijk verbruik. Daardoor durven mensen ook geen vermindering van hun voorschot aan te vragen.'Daarom stellen de Vlaamse socialisten voor een online vergelijkingstool te lanceren waarmee iedereen elke maand zijn verbruik kan opvolgen. Depraetere kijkt daarvoor richting staatssecretaris De Bleeker en energieregulator CREG. Op die manier kunnen klanten gemakkelijk zoeken hoe prijzen veranderen en of hun eindafrekening daar rekening mee houdt. Aan de hand daarvan moet de energieleverancier verplicht worden de voorschotfactuur te verminderen en aan te passen aan het werkelijk verbruik, aldus Depraetere.Staatssecretaris De Bleeker is tevreden dat Vooruit haar bezorgdheden over de voorschotfacturen deelt, zo zegt ze in een reactie. Ze wijst erop dat ze drie weken geleden al een aantal voorstellen gelanceerd heeft om voorschotfacturen én tarieven transparanter te maken. Eindafrekeningen en terugbetalingen moeten voor haar ook sneller gebeuren. De Bleeker zat over haar voorstellen al samen met de energieleveranciers en met FEBEG, de federatie van de leveranciers, en zij hebben zich volgens haar bereid getoond mee te werken.