Met de stopzetting van de analoge kabel bij Telenet komt Vlaanderen in het streamingtijdperk terecht. De kostprijs van meerdere streamingabonnementen ligt hoger dan voor de klassieke betaaltelevisie, maar door abonnementen af te wisselen mist u niets en kunt u besparen.

Netflix telt wereldwijd meer dan 203 miljoen abonnees. Oorspronkelijk brak de dienst door als goedkoop alternatief voor videotheken en betalende zenders. Netflix had, zeker in de Verenigde Staten, een totaalaanbod met films en series van grote Amerikaanse tv-zenders en Disney. Maar die haalden hun content weg om eigen streamingdiensten te starten. Door die versnippering kost een compleet aanbod van streamingdiensten nu 120 dollar per maand, volgens de nieuwssite Yahoo Finance. Het pakket van 140 betaalzenders van Comcast, de Amerikaanse tegenhanger van Telenet, kost er ongeveer 100 dollar.Ook in Vlaanderen loopt de factuur voor een totaalaanbod van streamingdiensten op tot 54 euro zonder YouTube Premium en 66 euro met YouTube Premium. Youtube Premium heeft naast de mogelijkheid om offline en advertentievrij YouTube-filmpjes te kijken, een relatief beperkt aanbod van exclusieve series. In de Verenigde Staten heeft YouTube meer sport en content van tv-zenders in de aanbieding. In Vlaanderen is het eerder een nichespeler, zoals Sooner die zich richt op liefhebbers van alternatieve Europese cinema en bijna 8 euro per maand kost.De kabel doorknippen en enkel nog streamen is niet eenvoudiger of goedkoper, zeker niet als u populaire sportcompetities wil volgen. Streaming heeft andere voordelen, zoals de flexibiliteit om waar en wanneer u wil reclamevrij te kijken. In de praktijk zullen de meeste gezinnen één of twee vaste streamingdiensten hebben, die ze al dan niet combineren met betaaltelevisie. Netflix en Streamz strijden voor die begeerde plekjes met een zeer breed aanbod. Ook Disney+ is een kanshebber, met entertainment voor kinderen en families, een een scherpe prijs. Weet wel dat bij zo goed als alle animatiefilms de Vlaamse geluidsband ontbreekt en zelfs niet altijd de Nederlandse versie voorhanden is.Wie zijn maandelijkse media-uitgaven onder controle wil houden, kan de diensten met een minder groot aanbod perfect afwisselen. Alle streamingdiensten werken met maandformules die gemakkelijk op te zeggen zijn. Ze hebben ook vaak een gratis proefperiode van een maand. Met de kwalitatieve Angelsaksische series van Amazon Video bent u enkele maanden zoet. Ook Apple TV+ heeft een beperkt aanbod van kwalitatieve series, maar het is aan de dure kant, typisch voor Apple. Er is een achterpoortje. Bij de aankoop van een nieuwe smartphone, tablet of computer van Apple krijgt u een jaar gratis toegang tot de streamingdienst, wat volstaat om het aanbod van Apple er door te jagen.