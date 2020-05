Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) heeft beslist om uitstel te verlenen tot 31 december aan alle kandidaat-bestuurders om hun rijexamen af te leggen of te voldoen aan hun verplichting van het terugkommoment. Dat melden het kabinet van Peeters en GOCA, de groepering van Vlaamse erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs. Gisteren raakte ook bekend dat de keuringscentra volgende week opnieuw open gaan voor de periodieke keuring van personenwagens.

Correctie: In een eerdere versie van dit nieuwsbericht stond dat voorlopige rijbewijzen werden verlengd. Dit was fout. Er komt uitstel voor kandidaat-bestuurders om hun rijexamen af te leggen of te voldoen aan hun verplichting van het terugkommoment. Er is dus geen verlenging van voorlopige rijbewijzen.

De rijexamens starten vanaf 18 en 25 mei 2020 opnieuw gefaseerd op, nadat ze door de coronacrisis sinds 16 maart opgeschort waren. Dit impliceert dat een inhaalbeweging moet worden gemaakt van ruim 21.000 examens. 'Omdat in een aantal gevallen rekening moet worden gehouden met wettelijk voorziene termijnen waarin een opleiding moet worden gevolgd of een examen moet worden afgelegd, heeft Vlaams minister Peeters beslist om uitstel te verlenen tot 31 december 2020', meldt GOCA. Kandidaten hebben dus voldoende tijd om nieuwe afspraken in te plannen dit jaar.

Vanaf 18 mei zijn er opnieuw theoretische examens en praktijkexamens voor onder meer vrachtwagens en bromfietsen. Vanaf 25 mei starten de examens voor onder andere personenwagens weer op.

Om zowel voor medewerkers als klanten de veiligheid te garanderen, wordt wel een aantal bijzondere coronamaatregelen genomen. Zo wordt er onder andere uitdrukkelijk gevraagd om enkel met de begeleider of instructeur naar het examen te komen, is het verplicht om een mondmasker te dragen, met de bankkaart te betalen en de maatregelen rond 'social distancing' en handhygiëne strikt te respecteren. Alle voertuigen en didactische materialen worden na elke sessie ontsmet.

Autokeuring

De periodieke keuringen van personenwagens kunnen hervatten op maandag 4 mei, zo viel gisteren al af te lezen op de website van GOCA Vlaanderen.

De keuringscentra besloten op 17 maart de deuren te sluiten omwille van de coronacrisis. De geldigheid van de keuringsattesten van personenwagens werd toen verlengd met vier maanden. Op 25 maart kwam er een eerste beperkte heropening, met name voor herkeuringen en voor de keuring van bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen en prioritaire voertuigen. Sinds maandag 20 april is ook de keuring van tweedehandswagens en bestelwagens hervat. En ook landbouwvoertuigen kunnen sindsdien opnieuw gekeurd worden. De keuringscentra hanteren daarbij speciale veiligheidsmaatregelen. Zo stapt de klant bij het begin van de keuring uit het voertuig en gaat via de buitenzijde van het gebouw naar de uitgang. De medewerkers gebruiken tijdens de keuring handschoenen en mondmaskers.

Vanaf volgende week wordt volgens de website van GOCA dus ook de periodieke keuring van personenwagens, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen hervat. Om een grote toeloop te vermijden, is beslist om de keuringsbewijzen te verlengen tot 4 november. 'Voertuigen die tussen 13 maart en 3 juni naar de keuring moesten gaan, hebben een verlengde geldigheid tot en met 4 november 2020. Er is dus geen haast om je voertuig meteen te laten keuren', staat op de website. Aan klanten wordt gevraagd om te wachten op een nieuwe uitnodiging, om zo de keuring gespreid te laten verlopen. De bijzondere veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 blijven geldig: er wordt uitdrukkelijk gevraagd om alleen (zonder passagiers) te komen, met de bankkaart te betalen en de maatregelen rond 'social distancing' te respecteren.

