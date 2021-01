Met welke veranderingen dient de consument vanaf 1 januari 2021 rekening te houden? Een overzicht.

Nederland voert vliegbelasting van 7,45 euro per passagier in

De Nederlandse regering heft vanaf 1 januari een belasting van 7,45 euro per passagier die vanuit Nederland met het vliegtuig vertrekt. De regering wijst daarvoor naar het regeerakkoord, waarin vastgelegd werd om de belastingen te vergroenen in lijn met de internationale klimaatdoelstellingen. Internationaal vliegen wordt in tegenstelling tot de auto, bus of trein nu niet belast, maar levert tegelijkertijd wel een bijdrage aan de (wereldwijde) uitstoot, klinkt het.

Den Haag mikt op een opbrengst van 200 miljoen euro. Aanvankelijk was ook sprake van een vliegbelasting per vrachtvliegtuig, maar die viel weg omdat cargomaatschappijen volgens onderzoek daardoor zouden uitwijken naar het buitenland, met grote gevolgen voor bijvoorbeeld de luchthaven Schiphol. Om dat wegvallen te compenseren werd het tarief per passagier verhoogd van 7 naar, naar verwachting, 7,45 euro. De belasting geldt niet voor transferpassagiers.

Verder blijft de Nederlandse regering pleiten voor een Europese aanpak. De eerste plannen daarvoor worden pas begin volgend jaar verwacht. In veel Europese landen, zoals Duitsland en Frankrijk, bestaat er al een vorm van vliegbelasting, maar in België bijvoorbeeld nog niet.

Vlaanderen gaat nieuwe wagens anders belasten

Vlaanderen gaat vanaf januari nieuwe wagens anders belasten. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwe CO2-meting volgens de zogenaamde WLTP-cyclus. Sommige wagens zullen zwaarder worden belast, andere lichter. De vrijstellingen voor plug-in hybrides en cng-wagens verdwijnen.

De CO2-uitstoot van auto's wordt momenteel gemeten volgens de NEDC-testcyclus. In de nasleep van het Dieselgate-schandaal werd duidelijk dat die niet altijd voor correcte resultaten zorgt. Europa vraagt de lidstaten daarom de belasting voortaan op de nauwkeuriger WLTP-testcyclus te baseren.

Vlaanderen voert die vernieuwing in op 1 januari en dat heeft vooral gevolgen voor de Belasting op Inverkeerstelling (BIV). Voor 70,84 procent van de auto's op de markt daalt het tarief en voor 28,84 procent stijgt het. 'De stijging komt terecht bij de meest vervuilende wagens en de daling zit voornamelijk bij de stadswagens en de gezinswagens', zei Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) eerder. Het effect op de jaarlijkse verkeersbelasting is minder groot.

Het fiscale gunstregime voor plug-in hybrides en voor wagens op aardgas (cng) verdwijnt bij de hele operatie, behalve voor wie er al van geniet. Elektrische wagens behouden hun belastingvrijstelling. Voor tweedehandswagens verandert er niets.

Matrassen worden gratis ingezameld op containerparken

Vanaf 1 januari 2021 kan je je afgedankte matras gratis inleveren op het recyclagepark. Het is een rechtstreeks gevolg van de producentenverantwoordelijkheid. Een goede zaak, vindt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Wie nog kan wachten met de inlevering doet dat wel best na 1 juli 2021, dan worden de matrassen ook overal gerecycleerd.

De producentenverantwoordelijkheid voor matrassen werd eerder al eens uitgesteld van 1 januari 2018 naar 1 januari 2021. Vanaf volgend jaar betalen producenten voor de inzameling en verwerking van afgedankte matrassen. Volgens de VVSG een belangrijke stap in de goede richting. "Op deze manier worden de fabrikanten 100 procent verantwoordelijk voor hun producten zodra die afval worden. Lokale besturen ontvangen vanaf dan ook een vergoeding", aldus VVSG-voorzitter Wim Dries.

Bij de aankoop van een matras zullen consumenten een milieubijdrage moeten betalen. Die dient om de inzamelings-, ontmantelings- en verwerkingskosten van de afgedankte matrassen te financieren en is ook bestemd voor onderzoek en ontwikkeling naar ecodesign van nieuwe matrassen. De bijdrage wordt bepaald op basis van het type en de grootte van de matras en bedraagt maximum 17 euro inclusief btw. Verkopers zijn niet verplicht om deze bijdrage apart te vermelden op de factuur of het kasticket, maar het mag wel.

De eerste helft van volgend jaar wordt een overgangsperiode: mensen kunnen hun afgedankte matras al gratis deponeren op het recyclagepark, maar ze kunnen nog bij het grofvuil terecht komen. Dan worden ze verwerkt in een verbrandingsinstallatie met energierecuperatie. Ten laatste vanaf juli 2021 worden de matrassen selectief ingezameld, belanden ze in een aparte container en worden ze ontmanteld en gedeeltelijk gerecycleerd. De VVSG roept mensen dan ook op indien mogelijk nog te wachten tot juli.

Sommige verkopers van matrassen aanvaarden ook gratis je oude matras wanneer je bij hen een nieuwe aankoopt. Een lijst van die winkels is terug te vinden via www.valumat.be.

De Nederlandse regering heft vanaf 1 januari een belasting van 7,45 euro per passagier die vanuit Nederland met het vliegtuig vertrekt. De regering wijst daarvoor naar het regeerakkoord, waarin vastgelegd werd om de belastingen te vergroenen in lijn met de internationale klimaatdoelstellingen. Internationaal vliegen wordt in tegenstelling tot de auto, bus of trein nu niet belast, maar levert tegelijkertijd wel een bijdrage aan de (wereldwijde) uitstoot, klinkt het.Den Haag mikt op een opbrengst van 200 miljoen euro. Aanvankelijk was ook sprake van een vliegbelasting per vrachtvliegtuig, maar die viel weg omdat cargomaatschappijen volgens onderzoek daardoor zouden uitwijken naar het buitenland, met grote gevolgen voor bijvoorbeeld de luchthaven Schiphol. Om dat wegvallen te compenseren werd het tarief per passagier verhoogd van 7 naar, naar verwachting, 7,45 euro. De belasting geldt niet voor transferpassagiers.Verder blijft de Nederlandse regering pleiten voor een Europese aanpak. De eerste plannen daarvoor worden pas begin volgend jaar verwacht. In veel Europese landen, zoals Duitsland en Frankrijk, bestaat er al een vorm van vliegbelasting, maar in België bijvoorbeeld nog niet.Vlaanderen gaat vanaf januari nieuwe wagens anders belasten. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwe CO2-meting volgens de zogenaamde WLTP-cyclus. Sommige wagens zullen zwaarder worden belast, andere lichter. De vrijstellingen voor plug-in hybrides en cng-wagens verdwijnen.De CO2-uitstoot van auto's wordt momenteel gemeten volgens de NEDC-testcyclus. In de nasleep van het Dieselgate-schandaal werd duidelijk dat die niet altijd voor correcte resultaten zorgt. Europa vraagt de lidstaten daarom de belasting voortaan op de nauwkeuriger WLTP-testcyclus te baseren.Vlaanderen voert die vernieuwing in op 1 januari en dat heeft vooral gevolgen voor de Belasting op Inverkeerstelling (BIV). Voor 70,84 procent van de auto's op de markt daalt het tarief en voor 28,84 procent stijgt het. 'De stijging komt terecht bij de meest vervuilende wagens en de daling zit voornamelijk bij de stadswagens en de gezinswagens', zei Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) eerder. Het effect op de jaarlijkse verkeersbelasting is minder groot.Het fiscale gunstregime voor plug-in hybrides en voor wagens op aardgas (cng) verdwijnt bij de hele operatie, behalve voor wie er al van geniet. Elektrische wagens behouden hun belastingvrijstelling. Voor tweedehandswagens verandert er niets.Vanaf 1 januari 2021 kan je je afgedankte matras gratis inleveren op het recyclagepark. Het is een rechtstreeks gevolg van de producentenverantwoordelijkheid. Een goede zaak, vindt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Wie nog kan wachten met de inlevering doet dat wel best na 1 juli 2021, dan worden de matrassen ook overal gerecycleerd.De producentenverantwoordelijkheid voor matrassen werd eerder al eens uitgesteld van 1 januari 2018 naar 1 januari 2021. Vanaf volgend jaar betalen producenten voor de inzameling en verwerking van afgedankte matrassen. Volgens de VVSG een belangrijke stap in de goede richting. "Op deze manier worden de fabrikanten 100 procent verantwoordelijk voor hun producten zodra die afval worden. Lokale besturen ontvangen vanaf dan ook een vergoeding", aldus VVSG-voorzitter Wim Dries.Bij de aankoop van een matras zullen consumenten een milieubijdrage moeten betalen. Die dient om de inzamelings-, ontmantelings- en verwerkingskosten van de afgedankte matrassen te financieren en is ook bestemd voor onderzoek en ontwikkeling naar ecodesign van nieuwe matrassen. De bijdrage wordt bepaald op basis van het type en de grootte van de matras en bedraagt maximum 17 euro inclusief btw. Verkopers zijn niet verplicht om deze bijdrage apart te vermelden op de factuur of het kasticket, maar het mag wel.De eerste helft van volgend jaar wordt een overgangsperiode: mensen kunnen hun afgedankte matras al gratis deponeren op het recyclagepark, maar ze kunnen nog bij het grofvuil terecht komen. Dan worden ze verwerkt in een verbrandingsinstallatie met energierecuperatie. Ten laatste vanaf juli 2021 worden de matrassen selectief ingezameld, belanden ze in een aparte container en worden ze ontmanteld en gedeeltelijk gerecycleerd. De VVSG roept mensen dan ook op indien mogelijk nog te wachten tot juli.Sommige verkopers van matrassen aanvaarden ook gratis je oude matras wanneer je bij hen een nieuwe aankoopt. Een lijst van die winkels is terug te vinden via www.valumat.be.