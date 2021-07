Nu de zomervakantie is begonnen, dromen velen onder ons van een wel- verdiende vakantie. Hoe exotischer de vakantie, hoe hoger het budget? Dat hoeft niet zo te zijn.

Gaan millennials anders met geld om dan babyboomers? We laten hen graag zelf aan het woord. Stefanie Huybrechts is een FIRE-adept en werkt in de financiële wereld.

Sommigen opteren voor een exotische luxevakantie op de Malediven. Anderen komen helemaal tot leven op een camping in het zonnige Frankrijk. Als het aankomt op reizen, deel ik mensen onder in grofweg twee types: de pakketreiziger, die graag heeft dat alles op voorhand voor hem is geregeld; en de doe-het-zelfvakantieganger, die zijn reis van a tot z zelf plant.

De pakketreiziger

Voor wie fan is van pakketreizen waarbij de vlucht, het hotel, het vervoer en het eten zijn inbegrepen, kan vakantiediscounter.be een handig hulpmiddel zijn. Die website vergelijkt pakketreizen van verschillende aanbieders en verzamelt de beste deals voor een bepaalde periode. Ik vond met de hulp van die website mijn droomvakantie naar Kaapverdië. Voor 680 euro kon ik acht dagen verblijven in een all-inviersterrenresort.

Om er zeker van te zijn dat u geen kat in een zak koopt, beveel ik ten zeerste aan aandacht te schenken aan de beoordelingscijfers van de accommodaties. Meestal variëren die scores tussen 1 en 10. Ik raad aan accommodaties met een score van minimaal 8 uit te kiezen. Ik heb in de dertien vakantiebestemmingen die ik zo heb bezocht nog nooit negatieve ervaringen gehad.

Uw droomvakantie kan betaalbaarder zijn dan u denkt.

Behalve de beoordelingen op vakantiediscounter.be loont het een kijkje te nemen in de recensies op Tripadvisor. Daarbij kan het geen kwaad specifiek te filteren op negatieve reviews. Hebt u hoge culinaire verwachtingen en ziet u in een recensie dat het eten niet gevarieerd of meer lauw dan warm is? Dan zoekt u beter nog even verder naar een accommodatie die beter aanleunt bij uw eisen.

All-in of halfpension

Tegenwoordig is een all-inclusiveformule een populaire keuze. Zoveel eten en drinken als u maar kunt dromen, en u weet perfect hoeveel u op voorhand betaalt. Handig! Volgens de vroegboekcijfers van Corendon kiest 87 procent van de Belgen dit jaar voor een all-inclusivevakantie.

Het nadeel? Het houdt u meer in het hotel, terwijl er zoveel meer te ontdekken is. Ik verkies halfpension. Zo hoef u zich geen zorgen te maken over het ontbijt en het avondeten, en behoudt u de flexibiliteit om op avontuur te gaan. Met het budget dat zo vrijkomt, kunt u leuke activiteiten inplannen of een auto huren om de vakantiebestemming te verkennen.

De doe-het-zelver

Voor de avontuurlijke types onder ons die hun reis graag zelf volledig plannen, is secretflying.com een handige bondgenoot voor het boeken van goedkope vluchten. De website zoekt actief naar interessante deals bij verschillende maatschappijen en speelt in op de zogenoemde error fares. Dat zijn vergissingen door luchtvaartmaatschappijen of reisbureaus die u in uw voordeel kunt gebruiken. Een medewerker die per ongeluk een 0 te weinig typt of een komma op de verkeerde plek zet ¬ het gebeurt vaker dan u denkt! Ik heb via die website een vlucht heen en terug naar de Dominicaanse Republiek kunnen boeken voor 350 euro.

Voor het vinden van een geschikt verblijf, kies ik voor Booking.com. De site is overzichtelijk en heeft handige filters die je kunt inzetten voor het vinden van uw droomverblijf. Of u nu wilt gaan voor een tropische strandhut, een hippe B&B of een luxueus resort ¬ bij Booking.com is er keuze genoeg. Bovendien geniet u van extra voordelen, zoals een gratis upgrade als u regelmatig een vakantie via de site boekt.

Eerste hulp bij annulatieverzekeringen

Hoewel het coronavirus door het vaccinatiebeleid in sterkte begint af te nemen, is het nooit een slecht idee om goed voorbereid te zijn op een annulatie als gevolg van covid-19. In de bovenstaande tabel vindt u een overzicht van verschillende situaties en of die al dan niet gedekt zijn door de meeste verzekeraars.

Om er zeker van te zijn welke regeling bij uw verzekeraar van toepassing is, doet u er goed aan aandachtig de algemene voorwaarden en de uitzonderingen in de verzekeringsovereenkomst door te nemen. Zo dekt ING via de Lion Travel Stop wél een annulatie wanneer België een negatief reisadvies geeft, als het negatieve reisadvies nog niet van toepassing was bij de boeking van de reis.

Op de site verzekeringen.be vindt u een gedetailleerd overzicht van welke dekking geldt per verzekeraar. Dat bespaart u een hoop opzoekwerk.

