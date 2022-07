Colruyt breidt zijn thuisleveringsservice uit door naast externe koeriers nu ook eigen bezorgers in te zetten. Delhaize, Carrefour en Albert Heijn brengen uw boodschappen eveneens tot aan de deur, maar de prijzen voor die dienst verschillen.

Heel wat supermarkten bieden u de kans om uw boodschappen te doen via hun website of mobiele app. Dat biedt een aantal voordelen: u bent niet plaats- en tijdsgebonden, u kunt het aanbod vlot doorzoeken en u kunt de prijzen makkelijk vergelijken. Bovendien kunt u persoonlijke favorietenlijstjes samenstellen en bewaren voor een volgende shopronde. Uw bestellingen kunt u op een afgesproken tijdstip oppikken in de gekozen winkel, maar u kunt u ze ook aan huis laten leveren.

Bij Delhaize is het onlineassortiment niet zo ruim als dat in de fysieke winkels. De prijzen zijn volgens de supermarktketen wel dezelfde. Ook de promoties zijn identiek, en bovendien krijgt u in de webshop toegang tot aanbiedingen die enkel online gelden. Er zijn twee opties: Collect (zelf uw bestellingen ophalen in een winkel naar keuze) en Delivery (thuislevering).De Delivery-dienst levert uw boodschappen aan huis vanaf een aankoopbedrag 60 euro (exclusief promoties, leeggoed en kosten). Dat kan in principe van maandag tot en met zaterdag, tussen 7 en 21 uur. Op de website of in de app kunt u nagaan welke de beschikbaarheden zijn in uw gemeente. Een reservatie wijzigen of annuleren kan meestal tot een paar uur voor de levering.Voor de thuisleveringen van Delhaize betaalt u een forfait dat varieert van 5,95 tot 12,95 euro, in functie van het gekozen tijdsslot en de leveringszone. Wanneer u een 'product van de week' aan uw reservatie toevoegt, dan geniet u een korting of betaalt u zelfs geen bezorgingskosten. Op uw allereerste bestelling van minstens 100 euro krijgt u eenmalig 15 euro korting. Per schijf van 40 liter drank wordt wel een supplement van 10 euro aangerekend, vanwege het gewicht.Betalen doet u meteen online na de bestelling, ofwel aan de chauffeur die uw producten aan huis levert. Dat kan met de bankkaart en met elektronische maaltijdcheques. Hebt u kortingsbonnen, dan worden die onmiddellijk afgehouden van het totaalbedrag. U ontvangt uw producten in kartonnen dozen. Die zijn volledig gerecycleerd en worden u gratis aangeboden.In Antwerpen, Gent, Leuven, Luik en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceerde Delhaize onlangs ook Delivery+. Met die formule geniet u onbeperkte leveringen op een vast (door u gekozen) tijdsslot aan huis. Daarvoor betaalt u een forfait vanaf 10 euro per maand, afhankelijk van de gekozen leveringsdagen en de abonnementsformule (3 of 12 maanden).Bij Carrefour varieert het assortiment van winkel tot winkel, en dat geldt ook voor het onlineaanbod. Voor de prijzen en de promoties wordt naar eigen zeggen geen onderscheid gemaakt tussen fysieke en internetshoppers. Maar ook hier zijn sommige aanbiedingen of kortingen enkel online geldig. En net zoals bij Delhaize hebt u de keuze tussen uw bestelling zelf afhalen in een winkel of aan huis laten bezorgen.Carrefour hanteert geen minimumaankoopbedrag voor leveringen aan huis. U kiest het gewenste aflevermoment, en wanneer u bestelt vóór 22.30 uur, dan kan dat in principe al de volgende dag zijn. Tenminste, voor zover dat op een weekdag is. De levering gebeurt telkens tussen 17 en 22 uur. Zodra u hebt bevestigd, kunt u uw bestelling niet meer wijzigen. Maar zolang ze nog niet werd verwerkt, kunt u ze nog wel annuleren.U betaalt voor deze service een forfait van 9,95 euro. Uw eerste bestelling en elke volgende bestelling vanaf 150 euro worden gratis aan huis geleverd. Carrefour gebruikt daarvoor eveneens kartonnen dozen waarvoor u niets extra wordt aangerekend. Betalen doet u online bij de bevestiging van uw bestelling. Uw kortingsbonnen kunt u hier helaas niet gebruiken, maar couponcodes invoeren kan wel.In Brussel, Antwerpen, Gent, Luik, Bergen en Brugge lanceerde Carrefour ook de ShipTo-formule. Daarmee doet een persoonlijke shopper voor u uw boodschappen in de door u gekozen winkel. Hij levert die nog dezelfde dag met een elektrische bakfiets bij u af op het tijdstip van uw keuze. In principe kan dat binnen een straal van ongeveer 4 kilometer en binnen 90 minuten na uw bestelling. De leveringskosten bedragen slechts 5 euro. De Colruyt-groep heeft een Collect&Go-formule die u eveneens online of mobiel laat winkelen. De producten, prijzen en promoties in het onlineaanbod kunnen lichtjes afwijken van die in de fysieke winkel. Aan huis leveren kan al langer in een aantal gemeentes in Limburg, Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen en Luik. Daarvoor schakelt de supermarktketen particuliere bezorgers in.Deze service wordt geografisch uitgebreid door ook eigen medewerkers in te schakelen. Tegen volgend jaar wil Colruyt met beide diensten de helft van alle Belgische gezinnen toegang bieden tot thuislevering. Afhankelijk van waar u woont, worden uw boodschappen dus ofwel via particuliere bezorgers ofwel via Colruyt-personeel aan huis geleverd. De modaliteiten verschillen evenwel:De supermarktketen Albert Heijn levert aan huis in Antwerpen, de Rupelstreek, Lier, Gent, Mechelen, Aalst, Leuven, de Brusselse Rand, Brugge, Kortrijk, Waregem, Roeselare, de Kempen en aan de kust. Het onlineassortiment wijkt af van dat in de fysieke winkels, maar is ruim. Het bevat ook exclusieve bonusaanbiedingen.Er geldt een reserveerbedrag van minstens 50 euro per bestelling. U kiest het gepaste leveringsmoment: van maandag tot en met zaterdag, tussen 8 en 22 uur. Vandaag besteld betekent morgen in huis, behalve op zondag. Een bestelling aanpassen kan tot de dag vóór de levering: tot 12 uur 's middags voor leveringen tot de middag of tot 12 uur 's nachts voor leveringen na de middag.De producten worden geleverd in plooiboxen, en daarvoor betaalt u 5 euro waarborg per stuk. Net zoals bij Colruyt kunt u ze bij een volgende levering weer inwisselen, maar ze in een fysieke winkel inruilen voor cash kon bij onze test niet.Voor deze service rekent Albert Heijn slechts 5 euro per keer aan. Bovendien geldt ook hier een gratis levering bij de aankoop van bepaalde actieproducten. De betaling gebeurt uitsluitend via Bancontact. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld elektronische maaltijdcheques, consumptiecheques of een kredietkaart te gebruiken. Professionele klanten met een btw-nummer kunnen er vanaf de vierde levering voor kiezen op factuur te betalen.