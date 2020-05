Voor wie het huis niet uit wil of kan, of voor wie al het werk thuis - werken, kinderopvang, boodschappen doen, koken - niet kan combineren, zijn er steeds meer kant en klare oplossingen om eten af te halen of thuis te laten leveren.

Meer en meer flyers met afhaalmenu's vallen in de brievenbus. Volgens Horeca Vlaanderen maken de leden ook gebruik van modernere technologie om hun klanten te bereiken. "We stellen een grote interesse vast in onze workshops over sociale media", zegt Kaatje Lucas, woordvoerster van Horeca Vlaanderen. Het was even slikken toen cafés en restaurants op vrijdag 13 maart de deuren moesten sluiten, maar meer en meer horecazaken beginnen met afhaalmaaltijden en leveringen aan huis. Zelfs cafés die vroeger geen eten aanboden, werpen zich nu op die markt.

...

Meer en meer flyers met afhaalmenu's vallen in de brievenbus. Volgens Horeca Vlaanderen maken de leden ook gebruik van modernere technologie om hun klanten te bereiken. "We stellen een grote interesse vast in onze workshops over sociale media", zegt Kaatje Lucas, woordvoerster van Horeca Vlaanderen. Het was even slikken toen cafés en restaurants op vrijdag 13 maart de deuren moesten sluiten, maar meer en meer horecazaken beginnen met afhaalmaaltijden en leveringen aan huis. Zelfs cafés die vroeger geen eten aanboden, werpen zich nu op die markt.Er is dan ook vraag naar gemakkelijke en lekkere oplossingen, die aan huis worden geleverd of die op een veilige manier kunnen worden afgehaald. De verdubbeling van de verkoop van maaltijdboxen tijdens de lockdown toont aan dat behoorlijk wat mensen bereid zijn wat meer te betalen voor verse en gezonde maaltijden, waar ze niet over moeten nadenken en waar ze niet al te veel werk meer aan hebben. De wachtrijen aan de drive-inrestaurants van McDonald's, die op 21 april weer openden, wijzen erop dat er ook veel vraag is naar minder gezonde, maar gemakkelijke oplossingen.De supermarkten zijn ook stilaan bekomen van het hamstergedrag. Uit de eerstekwartaalresultaten van Carrefour en Delhaize leren we dat de Belgische consumenten ook na de eerste paniek veel meer voeding kopen in de winkels, maar dat de supermarkten door alle extra veiligheidsmaatregelen en bijbehorende kosten niet per se veel verdienen aan die extra omzet.Het lukte niet altijd en overal om boodschappen aan huis te laten leveren of online te bestellen en te laten klaarzetten aan de afhaalpunten. "Onze afhaaldienst Collect&Go kent erg drukke weken", zegt Hanne Poppe, woordvoerder van Colruyt Group. "Zeker in combinatie met de drukte in de winkel was het tijdelijk niet mogelijk boodschappen te verzamelen in de winkels, waardoor de afhaalvensters razendsnel vol zaten. Begin maart kregen we zo'n 70 procent meer onlinebestellingen binnen." Nadat de lockdown werd afgekondigd, kreeg Collect&Go op sommige dagen tot 300 procent meer bestellingen binnen.Het hamstergedrag verminderde en de supermarkt ging stap voor stap terug naar de normale capaciteit. Daarna werd het aantal mogelijke reservaties verhoogd. "Hoewel er weer meer afhaalvensters opstaan, merken we dat die nog altijd snel volzet geraken", vervolgt Hanne Poppe. "We hebben wel een handig overzicht op onze website, zodat klanten in één oogopslag zien of er nog plaats is in de dichtstbijzijnde afhaalpunten. Elk kwartier wordt dat geüpdatet met een laatste stand van zaken. Maar de vraag blijft veel hoger dan normaal."Hanne Poppe voegt er nog aan toe dat het totaalbedrag van het gemiddelde winkelmandje flink hoger is geworden. "Mensen zijn met meer personen tegelijk thuis, moeten elke dag koken, en kopen meer voor een langere tijd."Ook bij Delhaize nam de voorbije weken het aantal vensters om online boodschappen te doen met mondjesmaat toe. Woordvoerder Roel Dekelver legt uit dat de veiligheid in de fysieke winkels prioriteit kreeg. Hij wijst ook op de boodschappen voor de zorgverleners die door Delhaize aan enkele ziekenhuizen worden geleverd. Ook Colruyt en Carrefour hebben initiatieven opgezet om ervoor te zorgen dat zorgend personeel niet mee in de rij voor de winkel moet staan."We zien nu ook dat de vraag van de klant iets minder extreem is", voegt Dekelver eraan toe. "Al blijven we wel ver boven het niveau van voor de covid-19-crisis, met enorme groeicijfers tot meer dan 30 procent." Nadat het stof wat was gaan liggen, kon Delhaize gesloten afhaalpunten weer heropenen. Zolang het personeel vol aan de bak moest om de rekken in de winkels aan te vullen, konden ze geen mensen missen om boodschappen te verzamelen en klaar te zetten voor mensen die online hun boodschappen willen doen.Volgens Dekelver is de thuisleverdienst Delhaize Home Delivery steeds operationeel geweest. "Toen we onze Collect-dienst op pauze hebben gezet, hebben we de vrijgekomen capaciteit ingezet om bij zo veel mogelijk mensen thuis te leveren. Deze crisis was voor ons een stresstest en heeft ons geleerd waaraan we moeten werken om structureel beter en meer te doen. Deze crisis is zeer leerrijk voor ons."Colruyt experimenteert nog volop met boodschappen aan huis leveren. "Een test met levering aan huis in de oostelijke rand van Brussel stopte midden april. Dat was zo voorzien, zodat we voldoende tijd kunnen nemen om uitgebreid te evalueren en indien nodig bij te sturen. Dat heeft niets te maken met het coronavirus", weet Hanne Poppe te vertellen. Colruyt wil vanaf het najaar weer starten met leveringen aan huis in heel Brussel en van daar voortbouwen.Sinds begin dit jaar test Colruyt ook Collect&Go Connect uit. Dat is een platform dat twee groepen mensen met mekaar in contact brengt: mensen die voor hun buren willen winkelen tegen een kleine vergoeding en mensen die geholpen willen worden met boodschappen. In zeven filialen van OKay en OKay Compact in Gent en West-Vlaanderen werd al langer getest. Gondola Magazine kwam vandaag met de primeur dat sinds kort ook een kleinschalige test loopt met een vaste vergoeding van 7 euro voor de winkelende vrijwilligers. Die test is beperkt tot het afhaalpunt van Collect&Go in Halle, waar ook het hoofdkantoor van Colruyt is gevestigd. Eerder liet de woordvoerder van Colruyt al aan de redactie weten dat de groep zou bekijken hoe Collect&Go Connect meer en beter zou kunnen worden ingezet in de coronacontext.