Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) blijft bij zijn voorstel om de accijnzen op benzine en diesel tot het Europees toegelaten minimum te verlagen, ondanks het mogelijke kostenplaatje. "Tijdens de coronacrisis hebben we zoveel middelen vrijgemaakt om bedrijven te steunen. Nu zitten we in de fase om ook onze gezinnen te steunen", verklaarde de vicepremier maandag in De Ochtend.

Het kernkabinet komt maandagavond opnieuw bijeen over een nieuw pakket maatregelen om de energiefactuur te drukken. Ook het dossier van de kernuitstap en de energiemix van de toekomst ligt dezer dagen op tafel - die deadline ligt voorlopig op 18 maart - maar volgens Van Peteghem kunnen beslissingen over de facturen nu al worden genomen, zonder per se te beslissen over de kernuitstap. 'De mensen hoeven niet te wachten.'

Zoals bekend wil Van Peteghem zeer snel de prijzen aan de pomp aanpakken. Lange tijd leek de omgekeerde cliquet het daarbij te gaan halen, waarbij de prijsstijgingen worden getemperd, maar volgens de minister is de stijging zo groot dat de regering nu verder moet gaan. En daarvoor kijkt hij naar een daling van de accijnzen tot het minimum dat Europees wordt toegelaten. Vandaag zit ons land daar 25 tot 30 cent boven.

Groen-vicepremier Petra De Sutter toonde zich zondag alvast geen groot voorstander van die maatregel. Ze waarschuwde dat die op jaarbasis 2 miljard euro kost. Van Peteghem beseft dat de prijs op jaarbasis indrukwekkend kan klinken, maar volgens hem moet het om een tijdelijke maatregel gaan.

Niemand kan evenwel voorspellen hoe lang de prijzencrisis zal duren, maar dat hoeft voor de minister geen bezwaar te zijn. Hij trekt de vergelijking met de coronacrisis, toen ook veel middelen zijn uitgetrokken voor de bedrijven. 'Nu is er een heel grote groep, ook in de middenklasse, die het moeilijk heeft. Dan is het aan de overheid om een inspanning te leveren. Ik ben het er mee eens dat de overheid niet de hele factuur kan betalen, maar ze moet wel het maximale doen.'

Andere maatregelen die op tafel liggen zijn het sociaal tarief, dat al werd uitgebreid naar 1 miljoen gezinnen, en de verlaging van de btw op gas naar 6 procent. De PS drong zondag ook aan op een prijsverlaging voor stookolie. Van Peteghem herinnert eraan dat ook in Vlaanderen nog 30 procent met stookolie verwarmt, maar van een eenmalige cheque - zoals in januari werd beslist - is hij geen grote fan.

