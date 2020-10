De Belgische reisorganisatoren waarschuwen dat ze in de eerste negen maanden van het jaar 70 procent minder omzet draaiden. En dan hebben we het nog niet over de vele vouchers die consumenten kregen in plaats van een terugbetaling en nog niet werden gebruikt om een nieuwe reis te boeken.

Het coronavirus is in maart in ons land onder meer binnengebracht door de skiërs, die na de krokusvakantie terugkeerden uit Italië. In de paasvakantie zagen heel wat Belgen hun jaarlijkse skivakantie in het water vallen. In het begin van de zomervakantie moesten vakantiegangers reizen buiten Europa noodgedwongen afblazen en tegen het einde van de zomervakantie werden ook meer en meer bestemmingen in Europa verboden. De getroffen reizigers kregen veelal een nieuwe boeking voor een vakantie in 2021 of een voucher in de plaats van de terugbetaling van alles wat ze al op voorhand hadden betaald.

De vraag is wat met die vouchers gebeurt als de touroperator failliet gaat voor de reizigers ze hebben kunnen gebruiken. De consumentenorganisatie Test-Aankoop adviseert reizigers nu een reis te boeken voor een van de komende maanden. "Hoewel dat enigszins absurd mag klinken nu het coronavirus overal in Europa zwaar toeslaat", staat in een persbericht. Nu de Belgische reisorganisator Neckermann aan de rechtbank heeft gevraagd om een procedure van gerechtelijke reorganisatie op te starten, vraagt Test-Aankoop zich luidop af wie volgt.De ene voucher is de andere niet. Er is ten eerste een verschil tussen binnen- en buitenlandse reisorganisaties. De vouchers van Belgische reisorganisatoren zijn meestal gedekt door het Garantiefonds Reizen. Welke reisorganisaties lid zijn van het Garantiefonds kan u hier nakijken. Daarnaast is er een verschil tussen vouchers naargelang de datum dat de consumenten ze hebben aangenomen."Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen mensen die een voucher kregen voor 19 juni en zij die na die datum een waardebon hebben aanvaard. Terwijl eerstgenoemden via een verzekering zijn beschermd tegen een faillissement van de touroperator, is er voor laatstgenoemden geen wettelijke bescherming tegen een faillissement van de reisaanbieder", klinkt het bij Test-Aankoop.Maar zelfs bij die verzekering moet een kanttekening worden geplaatst. Want wat gebeurt er als de hele reissector op instorten staat? "De reisorganisatoren hebben in de eerste negen maanden van 2020 ongeveer 70 procent minder omzet gedraaid dan in 2019", weet Koen van den Bosch, woordvoerder van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus. "Als dat zo doorgaat, verliezen we 88 procent van onze jaaromzet. De uitspraken van politici en virologen hebben al tot annuleringen van skivakanties geleid bij onze leden. Er zijn maar heel weinig mensen die nu nog een skivakantie durven te boeken. De interesse is er. Er komen vragen binnen bij reisbureaus, maar geen boekingen.""Onze 450 leden hebben voor 200 miljoen euro vouchers aan hun klanten gegeven", zegt Mark De Vriendt, general manager van het Garantiefonds Reizen. "Die vouchers werden uitgegeven tussen 1 januari en 20 juni. Ze zijn minstens een jaar geldig. Als de reizigers ze niet gebruiken, dan moeten ze binnen de zes maanden na hun afloopdatum worden terugbetaald." De vouchers van de paasvakantie lopen af in april 2021 en moeten dus in september worden terugbetaald.De Vriendt weet niet precies hoeveel vouchers al zijn gebruikt, maar hij houdt rekening met alle scenario's. "We weten niet wat er volgende week gebeurt, laat staan wat er over een half jaar gebeurt. Ik ga ervan uit dat niet alle reisorganisaties failliet zullen gaan, maar we overleggen met de autoriteiten om naar oplossingen te zoeken."