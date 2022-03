Premier Alexander De Croo is voorstander van een bevriezing van de gasprijzen op Europees niveau. Als een markt irrationeel draait, dan moet je ingrijpen, redeneerde de eerste minister donderdag in de plenaire Kamer, tijdens een debat over de oorlog in Oekraïne.

'Dit is het einde van een tijdperk', stelde De Croo over de Russische inval. Heel veel zekerheden zijn onzekerheden geworden en veel zaken moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden, blikte de premier vooruit naar de Europese top in Versailles, die donderdag en vrijdag op de agenda staat.

Hij prees daarbij het belang van de Europese Unie. Europa slaagt erin op de moeilijke momenten leiding te nemen en de Europese bevolking kijkt op diezelfde moeilijke momenten richting Europa. 'Als drie landen op drie dagen tijd aangeven dat ze lid willen worden van de Europese Unie, dan denk ik dat die toch iets te bieden heeft', betoogde De Croo. 'Vrijheid, veiligheid en democratie.'

De premier had het daarbij ook over de fors gestegen energieprijzen. 'Ik geloof in de vrije markt, maar die gedraagt zich vandaag hysterisch en compleet irrationeel.' En als overheid geld op tafel blijven leggen dat dan uiteindelijk naar Rusland stroomt, is voor hem geen optie. 'Als de beurs zich irrationeel gedraagt, dan leg je de beurs stil. Als de markt zich irrationeel gedraagt, dan moet je ingrijpen', luidde het.

'Dit is het einde van een tijdperk', stelde De Croo over de Russische inval. Heel veel zekerheden zijn onzekerheden geworden en veel zaken moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden, blikte de premier vooruit naar de Europese top in Versailles, die donderdag en vrijdag op de agenda staat.Hij prees daarbij het belang van de Europese Unie. Europa slaagt erin op de moeilijke momenten leiding te nemen en de Europese bevolking kijkt op diezelfde moeilijke momenten richting Europa. 'Als drie landen op drie dagen tijd aangeven dat ze lid willen worden van de Europese Unie, dan denk ik dat die toch iets te bieden heeft', betoogde De Croo. 'Vrijheid, veiligheid en democratie.'De premier had het daarbij ook over de fors gestegen energieprijzen. 'Ik geloof in de vrije markt, maar die gedraagt zich vandaag hysterisch en compleet irrationeel.' En als overheid geld op tafel blijven leggen dat dan uiteindelijk naar Rusland stroomt, is voor hem geen optie. 'Als de beurs zich irrationeel gedraagt, dan leg je de beurs stil. Als de markt zich irrationeel gedraagt, dan moet je ingrijpen', luidde het.