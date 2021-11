Vrijdag is het weer 'Black Friday', een dag waarop veel (online)winkels met kortingen uitpakken. Maar het is niet al goud wat blinkt. De overheid waarschuwt voor valse kortingen en phishing.

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) roept consumenten op om waakzaam te blijven. Niet alle verbluffende kortingen zijn zuiver op de graat, klinkt het.

Soms zijn kortingen vals: eerst worden de prijzen fors opgetrokken, om ze vervolgens kunstmatig te laten dalen om het op een geweldig koopje te doen lijken. 'Hoewel dit nadrukkelijk verboden is in de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, blijft het fenomeen her en der opduiken.'

Consumentenbedrog

De Economische inspectie voerde vorig jaar een gericht onderzoek naar de aanbiedingen op Black Friday. Ze stelde vast dat 17 van de 31 gecontroleerde websites niet volgens de regels werkten. De inbreuken gebeurden vooral bij misleidende praktijken voor de prijzen, de berekeningswijze ervan en het bestaan van een specifiek prijsvoordeel.

De Bleeker geeft zelf een tip: 'Koop niet te impulsief en bekijk even of de korting wordt gegeven op de oorspronkelijke prijs. Een grote korting geven op een product dat net in prijs werd verhoogd, is simpelweg consumentenbedrog en komt meer voor dan je zou denken.'

Wie onraad ruikt, kan aangifte doen via meldpunt.belgie.be. Zo kan de overheid malafide spelers gericht controleren. De economische inspectie volgt zelf ook zo veel mogelijk prijzen op.

De Bleeker wijst erop dat tegen 28 mei 2022 verscherpte regels van kracht moeten gaan over de aanduiding van prijsverminderingen. Handelaars moeten vanaf dan de laagste prijs vermelden die ze hebben toegepast in de periode van minimaal 30 dagen voor de prijsvermindering.

Phishing

Het blijft ook uitkijken voor cybercriminelen. Die zijn in deze periode nog actiever, zegt Safonweb.be, het overheidsplatform voor waarschuwingen rond cybersecurity. 'Elk jaar zien we dat er rond deze periode en tijdens de feestdagen in het algemeen veel phishingberichten de ronde doen.'

'Cybercriminelen proberen je onder druk te zetten om snel te handelen zodat je niet de tijd neemt om valse berichten te ontmaskeren. Wees dan extra op je hoede', adviseert Safeonweb.be. Wie een verdacht bericht opmerkt, kan het doorsturen naar verdacht@safeonweb.be. De links kunnen dan worden geblokkeerd.

