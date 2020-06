Je doorkruist er heel Europa mee terwijl je toch in je eigen bubbel blijft. In tijden van corona lijkt een kampeerwagen of een caravan het beste van twee werelden. Maar hoe autonoom ben je echt met zo'n huis op wieltjes? En waar moet je op letten bij de aankoop?

Jaarlijks worden er in Vlaanderen zowat 4500 kampeerwagens en een duizendtal caravans verkocht. De cijfers gaan al flink wat jaren in stijgende lijn, gemiddeld met 10 procent per jaar. Toen de coronacrisis toesloeg, zakte de verkoop evenwel als een pudding in elkaar. "In april noteerden we ruim 80 procent minder registraties van nieuwe en tweedehandse kampeerwagens", zegt Frédéric François, secretaris-generaal van de sectorfederatie Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association (BCCMA). "Ook in de eerste helft van mei zat de verkoop nog een stuk onder het niveau van vorig jaar, maar sinds enkele weken loopt zowel de verkoop als de verhuur van kampeerwagens als een trein. Wie in ons land nog zo'n huis op vier wielen wil huren voor de zomermaanden, is er wellicht aan voor de moeite."

...

Jaarlijks worden er in Vlaanderen zowat 4500 kampeerwagens en een duizendtal caravans verkocht. De cijfers gaan al flink wat jaren in stijgende lijn, gemiddeld met 10 procent per jaar. Toen de coronacrisis toesloeg, zakte de verkoop evenwel als een pudding in elkaar. "In april noteerden we ruim 80 procent minder registraties van nieuwe en tweedehandse kampeerwagens", zegt Frédéric François, secretaris-generaal van de sectorfederatie Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association (BCCMA). "Ook in de eerste helft van mei zat de verkoop nog een stuk onder het niveau van vorig jaar, maar sinds enkele weken loopt zowel de verkoop als de verhuur van kampeerwagens als een trein. Wie in ons land nog zo'n huis op vier wielen wil huren voor de zomermaanden, is er wellicht aan voor de moeite."Naar een verklaring voor dat plotse succes is het niet lang zoeken: wie de komende maanden liever niet op het vliegtuig stapt en niet veel voelt voor hotels met veel gemeenschappelijke ruimtes, belandt haast automatisch bij een vakantiehuisje of een kampeerwagen. Een moderne mobilhome of caravan heeft het immers allemaal: slaapruimte voor vier of vijf personen, een keukentje, televisie- en internetfaciliteiten en - last but not least - een douche en toilet. Bovendien zijn de nieuwe kampeerwagens haast allemaal voorzien van airco en bieden ze alle technologische snufjes die een doorsnee personenwagen ook heeft. Gaande van een navigatiesysteem over een achteruitrijcamera tot allerlei veiligheidssystemen. Klinkt goed, maar tegenover al dat moois staat natuurlijk een stevig prijskaartje. Voor een volledig uitgeruste kampeerwagen voor vier tot vijf personen tel je al snel 60.000 euro neer. Mag het allemaal iets minder ruim en luxueus zijn - al behoort sanitair ook dan nog altijd tot de standaarduitrusting - dan kan je ook kiezen voor een van. Een omgebouwde bestelwagen, zeg maar. Dat model zit al enkele jaren in de lift en heb je al vanaf 45.000 euro. Een bijkomend voordeel is dat je hiermee net zo goed elke dag de kinderen naar school kan brengen.Wie ervoor opteert in eerste instantie zo'n kampeerwagen te huren en even uit te proberen - iets wat Frédéric François aanbeveelt - betaalt in het hoogseizoen zowat 1200 euro per week. In het laagseizoen is dat ongeveer de helft. "Afhankelijk van het merk en de uitvoering kunnen kampeerwagens nog lichtjes van elkaar verschillen, maar allemaal bieden ze voldoende comfort en een grote mate van autonomie", klinkt het. "Mocht het tijdens je vakantie twee weken lang regenen, dan zal de beperkte ruimte wellicht tot wat frustraties leiden. Maar het voordeel van een kampeerwagen is dat je dan gewoon het mooie weer tegemoet kan rijden. Sowieso is het een stuk aangenamer als je ook een klaptafel en stoeltjes hebt om zoveel mogelijk buiten te eten en te leven."Vakantiegangers die eerder voor een kampeerwagen of caravan dan voor een tent opteren, laten zich vooral leiden door de 'sanitaire autonomie'. In concreto een eigen douche en toilet, waardoor ze niet naar de gemeenschappelijke douches en toiletten op overbevolkte campings moeten. Daarbij moeten ze er wel rekening mee houden dat ze ongeveer om de twee dagen de watertank moeten bijvullen en het afvalwater lozen. Hiervoor kunnen ze zowel op een gewone camping als op een kampeerparking terecht. Die parkings bieden alle nodige faciliteiten zonder dat je er noodzakelijk ook moet overnachten. In theorie kan je perfect twee weken rondreizen zonder op een camping te gaan staan."Een watertank kan 40 tot 100 liter water bevatten, maar voor een douche ben je meestal niet meer dan 6 liter kwijt", legt Frédéric François uit. "Een autonomie van twee tot drie dagen is dus gegarandeerd. Voor de elektriciteit ben je afhankelijk van de batterij, die tijdens het rijden opnieuw wordt opgeladen. Verbruik je 's avonds veel energie, dan zal je de kampeerwagen ook iets sneller aan de stroomkabel moeten hangen." Vrijheid blijheid dus, al moet dat enigszins genuanceerd worden: wildkamperen met de kampeerwagen is in Europa eerder de uitzondering dan de regel. In eigen land, Frankrijk, Duitsland of Nederland is het in principe verboden, in de Scandinavische landen kan het wel. Voor een stekje op een reguliere camping betaal je, afhankelijk van de locatie en het comfort, 20 tot 35 euro per nacht.Waar moet je een neofiet absoluut op letten bij de aankoop van een kampeerwagen? Frédéric François: "Dit is heel afhankelijk van je situatie: met hoeveel mensen trek je erop uit, hoe oud zijn de kinderen, ga je liever naar het hoge noorden of hou je van de zuiderse zon? Doorgaans is het ook handig om een fiets mee te nemen, en vandaag kan je op haast elke kampeerwagen een fietsenrek monteren. Al die factoren zullen je keuze beïnvloeden, maar sowieso moet je vooraf goed je huiswerk maken. Trek je er jaarlijks hooguit twee of drie weken op uit, dan is het doorgaans weinig rendabel om te kopen en kan je dus beter huren. Los daarvan is een kampeerwagen een investering op lange termijn, de meeste motorhomes gaan gemakkelijk twaalf tot vijftien jaar mee."Een kampeerwagen is groter dan een traditionele gezinswagen, maar toch volstaat een rijbewijs B tot een maximaal gewicht van 3500 kilo (inzittenden inbegrepen). De fabrikanten houden daar uiteraard rekening mee, en binnen die gewichtsklasse is er dan ook een ruim aanbod op maat van vier tot vijf passagiers. Kies je voor een groter en zwaarder exemplaar, dan heb je een rijbewijs C1 nodig. Daarnaast moet je een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten en zal je jaarlijks enkele honderden euro's aan verkeersbelasting moeten betalen. Ook daarvoor is het gewicht van de kampeerwagen bepalend.